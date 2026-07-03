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Анна Цуканова-Котт опубликовала семейные кадры в день 18-летия сына

Актриса поздравила наследника с днем рождения
Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба
Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма «Космическая собака Лида», фото: пресс-служба

Анна Цуканова-Котт отметила совершеннолетие своего старшего сына. Михаилу исполнилось 18 лет. По этому случаю актриса опубликовала трогательный пост в соцсети.

«Моему сыну 18. Это шок! Как быстро летит время. Как вырос. Дальше только вперед. Мама очень любит тебя», — написала она.

Звезда «Ералаша» поделилась семейными кадрами в день 18-летия сына: "Это шок"
Звезда «Ералаша» поделилась семейными кадрами в день 18-летия сына: "Это шок"Источник: Газета.Ру

Актриса родила первенца в 19 лет от кинорежиссера Александра Котта. Она стремилась стать молодой матерью, чтобы сохранить с ребенком общие интересы и понимание. Цуканова-Котт рассказывала, что Михаил выглядит старше своих лет. Из-за этого окружающие часто принимают их за супружескую пару или брата с сестрой. По словам знаменитости, те, кто видит их вместе впервые, с трудом верят, что они так близки по родству.

Ранее Анна Цуканова-Котт показала редкое фото с отцом в Нью-Йорке.