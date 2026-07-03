Анна Цуканова-Котт отметила совершеннолетие своего старшего сына. Михаилу исполнилось 18 лет. По этому случаю актриса опубликовала трогательный пост в соцсети.
«Моему сыну 18. Это шок! Как быстро летит время. Как вырос. Дальше только вперед. Мама очень любит тебя», — написала она.
Актриса родила первенца в 19 лет от кинорежиссера Александра Котта. Она стремилась стать молодой матерью, чтобы сохранить с ребенком общие интересы и понимание. Цуканова-Котт рассказывала, что Михаил выглядит старше своих лет. Из-за этого окружающие часто принимают их за супружескую пару или брата с сестрой. По словам знаменитости, те, кто видит их вместе впервые, с трудом верят, что они так близки по родству.
Ранее Анна Цуканова-Котт показала редкое фото с отцом в Нью-Йорке.