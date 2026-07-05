Актер никогда не скрывал неприязни к голливудским порядкам. В одном из интервью он прямо заявил, что «Голливуд — это бордель, и люди здесь сходят с ума». Кроме того, Кьюсак жестко критиковал отношение продюсеров к молодым актрисам, которых, по его мнению, индустрия начинает «списывать со счетов» уже после 30 лет, заменяя их «новой партией 22-летних».