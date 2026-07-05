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Забытая звезда 90-х: где сейчас Джон Кьюсак

Джон Кьюсак отпраздновал юбилей: актеру исполнилось 60. Когда-то один из самых востребованных артистов в Голливуде сегодня почти невидим для широкой публики. Рассказываем, куда он пропал и почему
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Джон Кьюсак
Джон КьюсакИсточник: Legion-Media.ru

Расцвет карьеры

Конец 1990-х и начало 2000-х стали для Кьюсака золотым временем. Он успел поработать практически во всех жанрах: музыкальная трагикомедия «Фанатик» принесла ему номинацию на «Золотой глобус», абсурдистская комедия «Быть Джоном Малковичем» сделала его любимцем интеллектуальной публики, а боевик «Воздушная тюрьма» вывел на массовую аудиторию.

Кадр из фильма «2012»
Кадр из фильма «2012»

В этот период Кьюсак мастерски лавировал между жанрами. Драма «Грейс больше нет с нами», хоррор «1408», фильм-катастрофа «2012» Роланда Эммериха — в каждой из этих картин актер создавал убедительные и запоминающиеся образы. Кьюсак обладал особым талантом играть аутсайдеров: его герои редко были классическими победителями, но почти всегда вызывали сочувствие и симпатию. 

Почему Голливуд о нем забыл

Кадр из фильма «1408»
Кадр из фильма «1408»

После «2012» и нескольких проектов начала 2010-х крупные роли стали доставаться актеру все реже. Сам он не раз признавался в интервью, что давно перестал быть «горячим» именем в Голливуде и в последние годы испытывает трудности с финансированием собственных проектов.

Причин такого спада несколько. Кьюсак известен своими бескомпромиссными левыми взглядами и резкими политическими высказываниями в социальных сетях. Кроме того, он входит в совет директоров Фонда свободы прессы вместе с Эдвардом Сноуденом. Такая позиция не раз становилась причиной громких скандалов и, по мнению многих наблюдателей, сделала актера неудобным партнером для крупных студий.

Добавим к этому его принципиальное нежелание сниматься во франшизах, хотя именно они уже два десятилетия определяют облик современного голливудского проката. Сам Кьюсак неоднократно говорил, что попросту не вписывается в систему кинопроизводства, построенную на комиксах и бесконечных продолжениях.

Резкие высказывания в адрес индустрии

Кадр из фильма «Ворон»
Кадр из фильма «Ворон»

Актер никогда не скрывал неприязни к голливудским порядкам. В одном из интервью он прямо заявил, что «Голливуд — это бордель, и люди здесь сходят с ума». Кроме того, Кьюсак жестко критиковал отношение продюсеров к молодым актрисам, которых, по его мнению, индустрия начинает «списывать со счетов» уже после 30 лет, заменяя их «новой партией 22-летних».

Подобные резкие заявления едва ли прибавили ему популярности среди руководителей студий и кастинг-директоров, привыкших к более дипломатичным звездам.

Политическая активность

Кадр из фильма «По следу хакера»
Кадр из фильма «По следу хакера»

На протяжении многих лет Кьюсак регулярно подвергает жесткой критике американские власти. После победы Дональда Трампа на последних президентских выборах актер заявил, что страна «решила уничтожить сама себя». До этого столь же резко он высказывался в адрес Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Помимо критики президентов, Кьюсак активно поддерживает Палестину и подписывает открытые письма с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Из-за своей риторики в конце 2024 года одна из американских произраильских организаций включила его в список претендентов на сомнительное «звание» антисемита года.

Кроме того, в марте прошлого года Кьюсак присоединился к кампании бойкота Tesla и Илона Маска, назвав миллиардера «патологическим лжецом», «преступником» и «социопатом».

Гражданская позиция

Кадр из сериала «Утопия»
Кадр из сериала «Утопия»

Параллельно с актерской карьерой Кьюсак всегда активно занимался правозащитной деятельностью. В 2012 году вместе с единомышленниками он основал Фонд свободы прессы. Организация появилась после того, как Visa, Mastercard и PayPal заблокировали переводы в адрес WikiLeaks.

Позже, в конце 2014 года, Кьюсак посетил Москву, где вместе со знаменитой индийской писательницей Арундати Рой встретился с Эдвардом Сноуденом. Эти беседы легли в основу их совместной книги эссе «О том, что можно и чего нельзя сказать».

И сегодня актер продолжает отстаивать право общества на свободный доступ к информации. В январе этого года он опубликовал колонку, в которой резко раскритиковал платные подписки на новостные сайты. По мнению Кьюсака, общественно значимая информация должна быть доступна всем, независимо от уровня дохода.

Малобюджетные проекты

Кадр из фильма «Игра по-крупному»
Кадр из фильма «Игра по-крупному»

Несмотря на исчезновение из крупных студийных проектов, без работы Кьюсак не оставался никогда. Парадоксально, но именно в период «забвения» он начал сниматься даже больше: с 2012 по 2016 год с его участием вышло 19 фильмов. Правда, большинство из них — малобюджетные триллеры и драмы, которые практически не выходили в широкий прокат.

Часть проектов актер продюсировал самостоятельно. Например, политическую сатиру «Игра по-крупному» (2008), в которой вновь подверг критике военную политику США. Кьюсак также стал одним из соавторов сценария фильма.

Китай

Кадр из фильма «Декодер. Игра гения»
Кадр из фильма «Декодер. Игра гения»

В последние годы Кьюсак все чаще появляется в азиатском кино. В 2024 году он исполнил одну из ключевых ролей в китайской драме «Декодер. Игра гения», снятой по роману писателя Май Цзя. Картина успешно прошла в китайском прокате и получила международный релиз.

В 2025 году актер вновь поработал с тем же режиссером, снявшись в фильме «Детектив Чайнатаун, 1900 год» — приквеле популярной франшизы. Кьюсак сыграл американского конгрессмена Гранта на фоне исторической драмы об антикитайских настроениях в Сан-Франциско начала XX века. Фильм собрал более 500 миллионов долларов в мировом прокате, преимущественно благодаря китайскому рынку, и стал одним из самых кассовых релизов года в стране.

Что дальше

Кадр из фильма «Туман войны»
Кадр из фильма «Туман войны»

Похоже, эпоха больших голливудских ролей для Джона Кьюсака осталась в прошлом. Однако сам актер не выглядит человеком, готовым отказаться от профессии. Он продолжает активно сниматься, пусть уже и не в том масштабе, что двадцать лет назад.

При этом Кьюсак успешно осваивает новые рынки. Азиатское кино становится для него возможностью продолжать карьеру без оглядки на правила современного Голливуда. Это уже не история о возвращении в мейнстрим, а пример того, как известный актер нашел для себя новую аудиторию и новый этап творческой жизни.