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49-летний Сергей Бурунов отказался говорить о свадьбе

Актер сделал замечание журналистке, задавшей личный вопрос
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Корреспондент «Пятого канала» побывала на открытии летней террасы одного из ресторанов, где стала свидетельницей неловкого разговора Сергея Бурунова и журналистки. Та попыталась выяснить, «не умудрился ли он еще жениться», на что Бурунов отреагировал негативно. 

Он намекнул, что она «не смогла удержаться» и задала слишком личный вопрос без особого повода. Бурунов моментально закрыл эту тему: «Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать».

Впрочем, актер все же добавил пару слов о браке в целом. Он отметил, что здоровый и счастливый союз меняет мужчину в лучшую сторону.

Ранее появилась информация, что у Сергея Бурунова есть возлюбленная. По данным СМИ, пара вместе уже больше полугода. Недавно актер рассказал о сложных отношениях с детьми своей избранницы.