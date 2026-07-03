Корреспондент «Пятого канала» побывала на открытии летней террасы одного из ресторанов, где стала свидетельницей неловкого разговора Сергея Бурунова и журналистки. Та попыталась выяснить, «не умудрился ли он еще жениться», на что Бурунов отреагировал негативно.
Он намекнул, что она «не смогла удержаться» и задала слишком личный вопрос без особого повода. Бурунов моментально закрыл эту тему: «Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать».
Впрочем, актер все же добавил пару слов о браке в целом. Он отметил, что здоровый и счастливый союз меняет мужчину в лучшую сторону.
Ранее появилась информация, что у Сергея Бурунова есть возлюбленная. По данным СМИ, пара вместе уже больше полугода. Недавно актер рассказал о сложных отношениях с детьми своей избранницы.