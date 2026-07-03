Фильм «Шепот сердца» студии Ghibli выйдет в российский прокат 6 августа

Картина рассказывает историю 14-летней школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит читать и мечтает найти свое призвание. Однажды она замечает, что книги, которые берет в библиотеке, до нее неизменно читал один и тот же человек — Сэйдзи Амасава. Знакомство с ним становится началом истории о взрослении, первой любви и поиске собственного пути.