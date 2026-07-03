Фильм «Шепот сердца» студии Ghibli выйдет в российский прокат 6 августа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Анимационный фильм «Шепот сердца» японской студии Ghibli впервые выйдет в широкий российский прокат в новой 4K-реставрации 6 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании RWV Film.
«Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустит 6 августа в кинотеатрах трогательный анимационный фильм от легендарной студии Ghibli и продюсера Хаяо Миядзаки — “Шепот сердца”. Эта теплая и вдохновляющая история о первой любви и поиске жизненного пути впервые выйдет в широкий прокат в новой 4К-реставрации, благодаря чему зрители смогут по-новому оценить тонкую анимацию, внимание к деталям и атмосферу одного из самых душевных и красивых произведений знаменитой японской студии», — говорится в сообщении.
Картина рассказывает историю 14-летней школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит читать и мечтает найти свое призвание. Однажды она замечает, что книги, которые берет в библиотеке, до нее неизменно читал один и тот же человек — Сэйдзи Амасава. Знакомство с ним становится началом истории о взрослении, первой любви и поиске собственного пути.
Как отметили в пресс-службе, зрители смогут увидеть картину в новом дубляже от «Студийной банды», а в некоторых кинотеатрах также пройдут сеансы на японском языке с русскими субтитрами. Перед началом широкого проката в отдельных кинотеатрах состоятся специальные показы. Прокат картины в России осуществят компании Vereteno и RWV Film.