Тот самый Человек-паук
В 2002-м Тоби Магуайр появился на экранах в роли Питера Паркера — и сразу стал звездой. «Человек-паук» Сэма Рэйми собрал в прокате более 820 миллионов долларов по всему миру и установил рекорд для кинокомиксов того времени. Огромная заслуга в этом принадлежала и самому Магуайру: несмотря на сверхспособности, его Питер Паркер получился неловким, застенчивым и очень человечным — тем, с кем мог ассоциировать себя практически любой зритель.
Сиквел 2004 года критики признали одним из лучших фильмов о супергероях в истории. А вот третья часть (2007), хотя и заработала почти 900 миллионов долларов в прокате, получила смешанные отзывы. Спустя годы даже сам Рэйми признавал, что фильм оказался неудачным. И все же вся трилогия стала настоящим культурным явлением, а Магуайр — одним из самых узнаваемых актеров планеты.
Попытки не стать актером одной роли
Чтобы не превратиться в заложника одного образа, Магуайр начал искать себя в других жанрах. Особенно непривычно было видеть его в военной драме «Братья» (2009). За роль человека, настолько травмированного войной, что он перестал доверять даже собственной семье, актер получил первую номинацию на «Золотой глобус».
Позже он сыграл Ника Каррауэйя в экранизации «Великого Гэтсби» База Лурмана, где главную роль исполнил его давний друг Леонардо ДиКаприо. Однако ни одна из этих работ так и не смогла затмить образ Человека-паука, с которым Магуайра продолжали ассоциировать зрители.
Почему карьера пошла на спад
После выхода третьего «Человека-паука» Sony планировала снять четвертую часть с тем же актерским составом. Переговоры продолжались несколько лет, однако в 2010 году студия объявила о перезапуске франшизы с Эндрю Гарфилдом. Главными причинами стали жесткие сроки производства и проблемы со сценарием: Сэм Рэйми последовательно отклонял несколько его версий и в итоге решил покинуть проект.
При этом заменить Магуайра студия задумывалась еще во время съемок «Человека-паука 2». Актер постоянно жаловался на боли в спине, однако продюсеры решили, что таким образом он пытается добиться более высокого гонорара. Конфликт едва не закончился тем, что роль Питера Паркера получил Джейк Джилленхол.
Со временем за Магуайром закрепилась репутация непростого человека со сложным характером. Продюсеров настораживала и его закрытость: актер годами практически не появлялся на светских мероприятиях. Постепенно это привело к тому, что крупные студии перестали делать на него ставку.
Король подпольного покера
Примерно с 2005 года Тоби Магуайр вместе с телепродюсером Хьюстоном Кертисом организовывал в Лос-Анджелесе закрытые покерные игры. Сначала партии проходили дома у актера, а затем переместились в клуб Viper Room — тот самый, возле которого в 1993 году умер Ривер Феникс.
За стол приглашали состоятельных бизнесменов, а своеобразной «приманкой» нередко выступал Леонардо ДиКаприо. Постоянными участниками игр были также Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и другие знаменитости. Ставки достигали огромных сумм: только право сесть за стол стоило не менее 50 тысяч долларов. По воспоминаниям Кертиса, Магуайр выигрывал около миллиона долларов в месяц, а за три года заработал примерно 36 миллионов.
Скандал с Молли Блум
Со временем организацией игр занялась бывшая профессиональная лыжница Молли Блум, превратившая их в самое эксклюзивное подпольное казино Голливуда. Однако отношения с Магуайром быстро испортились. Актера раздражало, что Блум зарабатывала на чаевых до 30 тысяч долларов за вечер.
В своих мемуарах «Большая игра» она вспоминала, как Магуайр публично унижал ее: размахивал тысячедолларовой фишкой и требовал «залаять как тюлень, которому хотят дать рыбу».
Подпольный бизнес окончательно рухнул в 2009 году после ареста управляющего хедж-фондом Брэда Рудермана, который проигрывал деньги инвесторов своей финансовой пирамиды. В ходе судебных разбирательств выигрыши знаменитостей признали незаконными. К Магуайру предъявили иск на 311 тысяч долларов, однако в итоге он урегулировал дело, выплатив пострадавшим инвесторам 80 тысяч.
В 2017 году эта история легла в основу фильма Аарона Соркина «Большая игра», где прототип Магуайра под именем Игрок Икс сыграл Майкл Сера.
Продюсерское кресло
Впрочем, годы отсутствия на экране Магуайр посвятил не только покеру. В 2012 году он основал собственную продюсерскую компанию Material Pictures. Под ее брендом вышли самые разные проекты, среди которых драма «Легкие деньги» и байопик «Жертвуя пешкой» о шахматисте Бобби Фишере, где сам Магуайр исполнил главную роль.
Одной из самых заметных продюсерских работ стал боевик «Никто» (2021) режиссера Ильи Найшуллера. Магуайр выступил исполнительным продюсером картины, главные роли в которой исполнили Боб Оденкерк и Алексей Серебряков. Фильм собрал более 57 миллионов долларов в мировом прокате и получил высокие оценки критиков.
Неожиданное возвращение
В 2021 году произошло то, чего поклонники комиксов ждали долгие годы: Магуайр появился в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» вместе с Томом Холландом и Эндрю Гарфилдом. Marvel удалось сохранить его участие в строжайшем секрете вплоть до премьеры. Сцена появления трех Человеков-пауков вызвала бурную реакцию зрителей по всему миру, а фильм собрал более 1,9 миллиарда долларов.
Но, похоже, на этом история может не закончиться. Уже давно ходят слухи об участии Магуайра в фильме «Мстители: Судный день» (ранее проект был известен как «Мстители: Доктор Дум»). Официального подтверждения от Marvel пока нет, хотя несколько инсайдеров утверждают, что актер уже принимал участие в съемках.
И все же даже если Магуайр вновь появится в роли Питера Паркера, вряд ли это станет полноценным возвращением в большое кино. За последние годы он ясно дал понять, что его вполне устраивает спокойная жизнь вдали от постоянного внимания — возможно, именно о такой когда-то мечтал и его герой.