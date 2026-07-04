В 2002-м Тоби Магуайр появился на экранах в роли Питера Паркера — и сразу стал звездой. «Человек-паук» Сэма Рэйми собрал в прокате более 820 миллионов долларов по всему миру и установил рекорд для кинокомиксов того времени. Огромная заслуга в этом принадлежала и самому Магуайру: несмотря на сверхспособности, его Питер Паркер получился неловким, застенчивым и очень человечным — тем, с кем мог ассоциировать себя практически любой зритель.