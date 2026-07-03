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Жена Павла Прилучного поделилась фото с их общим сыном

Зепюр Прилучная-Брутян сводила наследника в парк развлечений
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зепюр Брутян с сыном / фото: соцсети
Зепюр Брутян с сыном / фото: соцсети

У Зепюр Прилучной-Брутян и Павла Прилучного подрастает общий сын Микаэль, которому уже исполнилось три года. Звездные родители не прячут наследника от публики — в соцсетях знаменитостей регулярно появляются теплые семейные снимки.

Недавно молодая мама устроила для сына праздник — они отправились в парк развлечений «Сказка». Прилучная-Брутян рассказала, что Микаэлю там очень понравилось, и поделилась фото.

Зепюр Брутян с сыном / фото: соцсети
Зепюр Брутян с сыном / фото: соцсети

«Еще один счастливый день нашего лета», — подписала кадры 30-летняя звезда.

Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что Микаэль очень похож на отца: «Красавчик», «Маленькое чудо», «Так похож на Пашу!».

Ранее Зепюр Прилучная-Брутян рассказала об отношениях со свекровью.