У Зепюр Прилучной-Брутян и Павла Прилучного подрастает общий сын Микаэль, которому уже исполнилось три года. Звездные родители не прячут наследника от публики — в соцсетях знаменитостей регулярно появляются теплые семейные снимки.
Недавно молодая мама устроила для сына праздник — они отправились в парк развлечений «Сказка». Прилучная-Брутян рассказала, что Микаэлю там очень понравилось, и поделилась фото.
«Еще один счастливый день нашего лета», — подписала кадры 30-летняя звезда.
Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что Микаэль очень похож на отца: «Красавчик», «Маленькое чудо», «Так похож на Пашу!».
Ранее Зепюр Прилучная-Брутян рассказала об отношениях со свекровью.