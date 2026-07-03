«Это кино создавалось в большой любви и, я уверена, найдет своего зрителя. Узнаваемый и родной юмор, героиня, в которой многие увидят себя, тема отцов и детей — любопытное сочетание. И это только часть того, что делает наше кино по-настоящему трогательным и важным», — рассказала Виктория Исакова.