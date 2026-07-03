Стало известно, что лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» выйдет в широкий российский прокат 4 марта 2027 года. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова. Также в актерском составе — Милош Бикович, Анна Михалкова, Сергей Гилев, Нелли Уварова, Александра Урсуляк и другие.
Картина рассказывает об учительнице английского из Бугульмы, которая оказывается перед выбором: пойти навстречу своим чувствам или жить «как все». Однажды она обращается к космосу с просьбой о чуде — и это запускает в ее жизни невероятные процессы.
Работу над проектом начинал Юрий Мороз. Завершил съемочный период Алексей Кокорин.
«Это кино создавалось в большой любви и, я уверена, найдет своего зрителя. Узнаваемый и родной юмор, героиня, в которой многие увидят себя, тема отцов и детей — любопытное сочетание. И это только часть того, что делает наше кино по-настоящему трогательным и важным», — рассказала Виктория Исакова.
В кинотеатрах лента выйдет благодаря компании Вольга. Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра Premier, выход также поддержит телеканал «Россия».