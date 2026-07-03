Актриса Глафира Тарханова, которая два года назад родила пятого ребенка, решила ответить на критику в адрес своей внешности.
Она опубликовала в личном блоге видео, в котором собрала нелестные комментарии. Как оказалось, некоторые пользователи сети считают 42-летнюю звезду полной.
«Какая она актриса, она ж постоянно в декрете», «Глафиру не узнала. Не только ж нам быть без талии», «Запустила себя», «Глашка, ты опять беременная?», «Глафира очень красивая — даже полная», — пишут актрисе.
«В поддержку всем беременным и всем мамочкам! Да, фигура женщины меняется со статусом "мама". Это физически и эмоционально непросто. Чтобы вернуться к прежним параметрам, нужны время, силы, финансовые затраты и внутренний ресурс»,— написала Тарханова под роликом.
Она также призвала быть терпимее к матерям. По словам звезды, им нужна поддержка, чтобы «снова обрести себя».
Ранее Глафира Тарханова показала редкое фото повзрослевшего сына.