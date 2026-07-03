Алексей Серебряков, исполнитель роли Рюрика, так охарактеризовал своего героя: «Рюрик — человек, который устал от власти, от страха, от себя. Но не может остановиться. Всю жизнь он строил легенду о себе — и в какой-то момент сам перестал понимать, где правда, а где миф. Это история о том, как дорого обходится желание остаться в истории — и что человек готов за это заплатить».