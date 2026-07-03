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Алексей Серебряков в роли князя Рюрика в исторической драме о Древней Руси

Сериал «Восточная дорога» расскажет о Рюрике, викингах и начале российской государственности
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Восточная дорога»
Кадр из сериала «Восточная дорога»

Стартовали съемки 8-серийной исторической драмы «Восточная дорога». Главные роли в проекте исполняют Алексей Серебряков, Дарья Верещагина, Михаил Евланов, Юлия Марченко и Полина Ауг.

Действие сериала разворачивается в IX веке. Речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы — русы, которым местные племена регулярно платят дань. В Ладоге правит князь Рюрик, готовящийся к церемонии, подтверждающей незыблемость его власти. В мире установленного порядка, непоколебимых традиций и древних обычаев переплетаются интересы русов и славян. Грядущие события определят будущее этих земель.

Юлия Марченко и Алексей Серебряков на съемках сериала «Восточная дорога»
Юлия Марченко и Алексей Серебряков на съемках сериала «Восточная дорога»

Алексей Серебряков, исполнитель роли Рюрика, так охарактеризовал своего героя: «Рюрик — человек, который устал от власти, от страха, от себя. Но не может остановиться. Всю жизнь он строил легенду о себе — и в какой-то момент сам перестал понимать, где правда, а где миф. Это история о том, как дорого обходится желание остаться в истории — и что человек готов за это заплатить».

Кадр из сериала «Восточная дорога»
Кадр из сериала «Восточная дорога»
Кадр из сериала «Восточная дорога»
Кадр из сериала «Восточная дорога»

Режиссером и оператором-постановщиком выступил Морад Абдель-Фаттах, известный по работе над фильмом «Летучий корабль». Сценарий написал Александр Терехов («Дылда»).

На съемках сериала «Восточная дорога»
На съемках сериала «Восточная дорога»

Съемки сериала «Восточная дорога» пройдут в Москве и Карелии. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko.