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37-летняя Агата Муцениеце показала фигуру после родов

Актриса опубликовала видео с пляжа в Риге
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце на премии «ТЭФИ 2026», фото: пресс-служба

Агата Муцениеце вместе с детьми — 13-летним Тимофеем и 10-летней Мией — прилетела в родную Ригу. Актриса поделилась в соцсетях серией видео с отдыха на пляже.

Впервые после рождения третьего ребенка 37-летняя звезда показала фигуру. Для прогулки Агата выбрала рубашку и голубой спортивный костюм: топ и велосипедки. 

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

Она кружилась перед камерой, отправляла воздушные поцелуи и смеялась. На другом видео Муцениеце кормила чаек на пляже. 

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что ей сложно прийти в форму после третьих родов. Несмотря на частые тренировки, она пока не смогла наладить питание — трудно отказаться от сладкого и кофе.