Агата Муцениеце вместе с детьми — 13-летним Тимофеем и 10-летней Мией — прилетела в родную Ригу. Актриса поделилась в соцсетях серией видео с отдыха на пляже.
Впервые после рождения третьего ребенка 37-летняя звезда показала фигуру. Для прогулки Агата выбрала рубашку и голубой спортивный костюм: топ и велосипедки.
Она кружилась перед камерой, отправляла воздушные поцелуи и смеялась. На другом видео Муцениеце кормила чаек на пляже.
Ранее Агата Муцениеце рассказала, что ей сложно прийти в форму после третьих родов. Несмотря на частые тренировки, она пока не смогла наладить питание — трудно отказаться от сладкого и кофе.