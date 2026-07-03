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Создатель миньонов опроверг фанатскую теорию о том, что герои служили Гитлеру

Пьер Коффен рассказал, где были желтые существа во время Второй мировой войны
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Миньоны»
Кадр из мультфильма «Миньоны»

Режиссер и соавтор мультфильма «Миньоны и монстры» Пьер Коффен опроверг одну из фанатских теорий — он заявил, что персонажи никогда не прислуживали Адольфу Гитлеру.

Споры вокруг этого вопроса вспыхнули еще в 2015 году после выхода мультфильма «Миньоны». Тогда зрители узнали, что на протяжении всей истории человечества миньоны служили известным злодеям, включая Наполеона. Это породило шутливую теорию: если они всегда искали самого ужасного злодея, то наверняка должны были выйти на Гитлера. 

«Я знал, что вы зададите этот вопрос. Как вам не стыдно», — пошутил Коффен.

Он рассказал, что миньоны в то время сидели в пещере и никакого отношения к войне не имели.

Продолжение истории о миньонах уже вышло на экраны. Действие мультфильма «Миньоны и монстры» разворачивается в Голливуде 1920-х годов. Герои хотят покорить его, но вместо этого случайно выпускают на свободу монстров, а потом пытаются вернуть все на свои места. 

Ранее стало известно, что Pixar готовит мультфильм про Дори из вселенной «В поисках Немо».