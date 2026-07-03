Режиссер и соавтор мультфильма «Миньоны и монстры» Пьер Коффен опроверг одну из фанатских теорий — он заявил, что персонажи никогда не прислуживали Адольфу Гитлеру.
Споры вокруг этого вопроса вспыхнули еще в 2015 году после выхода мультфильма «Миньоны». Тогда зрители узнали, что на протяжении всей истории человечества миньоны служили известным злодеям, включая Наполеона. Это породило шутливую теорию: если они всегда искали самого ужасного злодея, то наверняка должны были выйти на Гитлера.
«Я знал, что вы зададите этот вопрос. Как вам не стыдно», — пошутил Коффен.
Он рассказал, что миньоны в то время сидели в пещере и никакого отношения к войне не имели.
Продолжение истории о миньонах уже вышло на экраны. Действие мультфильма «Миньоны и монстры» разворачивается в Голливуде 1920-х годов. Герои хотят покорить его, но вместо этого случайно выпускают на свободу монстров, а потом пытаются вернуть все на свои места.
Ранее стало известно, что Pixar готовит мультфильм про Дори из вселенной «В поисках Немо».