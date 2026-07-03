Споры вокруг этого вопроса вспыхнули еще в 2015 году после выхода мультфильма «Миньоны». Тогда зрители узнали, что на протяжении всей истории человечества миньоны служили известным злодеям, включая Наполеона. Это породило шутливую теорию: если они всегда искали самого ужасного злодея, то наверняка должны были выйти на Гитлера.