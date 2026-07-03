В Москве дому Мастера из романа Булгакова вернули исторический облик

Жилой дом С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых построен в стиле эклектики с чертами неоклассицизма, является объектом культурного наследия регионального значения. После революции 1917 года в доме жили братья Топлениновы — актер Владимир и театральный художник Сергей, с 1926-го в гости к ним заходил писатель Михаил Булгаков. Отмечается, что описание подвала Мастера в романе практически полностью совпадает с тем, как он выглядел в действительности, а двух комнат и передней — с квартирой Топлениновых. Размеры большой комнаты у Топлениновых практически аналогичны размерам комнаты Мастера, здесь же стояла печь, описанная в романе.