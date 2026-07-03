В Москве дому Мастера из романа Булгакова вернули исторический облик

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили комплексную реставрацию в небольшом деревянном особняке в Мансуровском переулке в Москве, известном как дом Мастера из произведения М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
«Специалисты вернули исторический облик жилому дому С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых в Мансуровском переулке. Мосгорнаследие понуждало собственника провести реставрацию, и теперь необходимые работы по сохранению завершены, они коснулись как фасадов, так и интерьеров. Отреставрирован белокаменный цоколь, по сохранившимся фрагментам и аналогам воссоздана деревянная обшивка стен, восстановлены окна, декор на фасадах. В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, приведены в порядок исторические лепные декоративные детали», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Он отметил, что также внутри были устроены проемы со светопрозрачной конструкцией для организации участка музеефикации исторического перекрытия. Отдельное внимание реставраторы уделили деревянному срубу, который до начала работ находился в неудовлетворительном состоянии, проведена замена прогнивших углов и нижних венцов сруба, опирающихся на кирпичный цокольный этаж, а также верхних венцов и сгнивших бревен. Все работы проводились на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем специалистов департамента. Реставрация выполнена за счет средств частного инвестора.
Жилой дом С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых построен в стиле эклектики с чертами неоклассицизма, является объектом культурного наследия регионального значения. После революции 1917 года в доме жили братья Топлениновы — актер Владимир и театральный художник Сергей, с 1926-го в гости к ним заходил писатель Михаил Булгаков. Отмечается, что описание подвала Мастера в романе практически полностью совпадает с тем, как он выглядел в действительности, а двух комнат и передней — с квартирой Топлениновых. Размеры большой комнаты у Топлениновых практически аналогичны размерам комнаты Мастера, здесь же стояла печь, описанная в романе.