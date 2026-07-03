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В Москве дому Мастера из романа Булгакова вернули исторический облик

В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили комплексную реставрацию в небольшом деревянном особняке в Мансуровском переулке в Москве, известном как дом Мастера из произведения М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

«Специалисты вернули исторический облик жилому дому С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых в Мансуровском переулке. Мосгорнаследие понуждало собственника провести реставрацию, и теперь необходимые работы по сохранению завершены, они коснулись как фасадов, так и интерьеров. Отреставрирован белокаменный цоколь, по сохранившимся фрагментам и аналогам воссоздана деревянная обшивка стен, восстановлены окна, декор на фасадах. В интерьерах воссоздана лестница, по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок, отреставрированы две изразцовые печи с печными приборами на первом этаже, приведены в порядок исторические лепные декоративные детали», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в фильме «Мастер и Маргарита»
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в фильме «Мастер и Маргарита»

Он отметил, что также внутри были устроены проемы со светопрозрачной конструкцией для организации участка музеефикации исторического перекрытия. Отдельное внимание реставраторы уделили деревянному срубу, который до начала работ находился в неудовлетворительном состоянии, проведена замена прогнивших углов и нижних венцов сруба, опирающихся на кирпичный цокольный этаж, а также верхних венцов и сгнивших бревен. Все работы проводились на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем специалистов департамента. Реставрация выполнена за счет средств частного инвестора.

Жилой дом С. В. Мельникова — П. Ф. Емельяновой — Топлениновых построен в стиле эклектики с чертами неоклассицизма, является объектом культурного наследия регионального значения. После революции 1917 года в доме жили братья Топлениновы — актер Владимир и театральный художник Сергей, с 1926-го в гости к ним заходил писатель Михаил Булгаков. Отмечается, что описание подвала Мастера в романе практически полностью совпадает с тем, как он выглядел в действительности, а двух комнат и передней — с квартирой Топлениновых. Размеры большой комнаты у Топлениновых практически аналогичны размерам комнаты Мастера, здесь же стояла печь, описанная в романе.