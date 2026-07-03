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Мультфильм «Моана» получит третью часть

Детали сюжета пока не раскрываются
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «Моана»
Кадр из мультфильма «Моана»

«Моана» получит продолжение. Это будет уже третий мультфильм во франшизе. За сценарий отвечают Дана Леду Миллер и Джаред Буш — та же команда, которая работала над игровой версией и сиквелом. Пока никаких подробностей о сюжете нет.

Оригинальная «Моана» вышла в 2016 году. Мультфильм был посвящен дочери вождя полинезийского племени, которая отправилась в опасное плавание, чтобы снять древнее проклятие и спасти свой народ.

В 2024 году зрители увидели сиквел. Там повзрослевшая героиня снова пускается в путь — на этот раз ради объединения разрозненных племен Океании.

Кадр из мультфильма «Моана 2»
Кадр из мультфильма «Моана 2»

А 10 июля 2026 года на экраны выйдет игровый ремейк оригинального мультика с 17-летней Кэтрин Лагаайей в главной роли. Действие картины разворачивается 2000 лет назад на островах Тихого океана. В центре сюжета — 14-летняя принцесса Моана, которая ищет сказочный остров, чтобы спасти свои близких. 

Ранее стало известно, когда выйдет спин-офф «Шрэка» про Осла. 