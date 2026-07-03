«Моана» получит продолжение. Это будет уже третий мультфильм во франшизе. За сценарий отвечают Дана Леду Миллер и Джаред Буш — та же команда, которая работала над игровой версией и сиквелом. Пока никаких подробностей о сюжете нет.
Оригинальная «Моана» вышла в 2016 году. Мультфильм был посвящен дочери вождя полинезийского племени, которая отправилась в опасное плавание, чтобы снять древнее проклятие и спасти свой народ.
В 2024 году зрители увидели сиквел. Там повзрослевшая героиня снова пускается в путь — на этот раз ради объединения разрозненных племен Океании.
А 10 июля 2026 года на экраны выйдет игровый ремейк оригинального мультика с 17-летней Кэтрин Лагаайей в главной роли. Действие картины разворачивается 2000 лет назад на островах Тихого океана. В центре сюжета — 14-летняя принцесса Моана, которая ищет сказочный остров, чтобы спасти свои близких.
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