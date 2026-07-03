51-летнего Тоби Магуайра застали за поцелуями с 26-летней рэп-исполнительницей

После развода у Магуайра были отношения с моделью Татьяной Дитман, позже его замечали с Лили Чи и Моной Тугаард. В феврале этого года Тоби Магуайр вышел в свет с девушкой, которая младше его на 30 лет. Актер флиртовал с 20‑летней блогершей Мишкой Сильвой на Супербоуле.