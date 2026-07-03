51-летнего Тоби Магуайра застали за поцелуями с 26-летней рэп-исполнительницей

51‑летний Тоби Магуайр, знакомый зрителям по роли Человека‑паука, и 26‑летняя рэп‑исполнительница Ice Spice поцеловались на светском мероприятии. Об этом сообщает издание Just Jared.
По данным источника, это произошло на «белой вечеринке» Майкла Рубина: на кадрах они запечатлены в тесном контакте — предположительно, обнимаются и целуются.
Артист был женат на дизайнере ювелирных украшений Дженнифер Мейер: они познакомились в 2003 году, а поженились в 2007‑м. В браке у них родились дочь Руби и сын Отис. В 2016 году пара рассталась. Актер сохраняет хорошие отношения с экс‑супругой и активно участвует в жизни детей.
После развода у Магуайра были отношения с моделью Татьяной Дитман, позже его замечали с Лили Чи и Моной Тугаард. В феврале этого года Тоби Магуайр вышел в свет с девушкой, которая младше его на 30 лет. Актер флиртовал с 20‑летней блогершей Мишкой Сильвой на Супербоуле.