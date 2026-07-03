Актриса Наталья Рудова встретила 43-й день рождения в компании сестры и подруг. Праздничные кадры она опубликовала всоцсети. На снимках знаменитость запечатлена в красном мини-платье. Дополнением к наряду стали босоножки со стразами. Для торжества актриса выпрямила волосы и выбрала легкий макияж.
На других фото Рудова показала, как проходило застолье: вечеринка состоялась в ресторане на берегу моря в Бодруме.
Чтобы поддерживать форму, звезда строго следит за рационом и много тренируется. Как признавалась сама артистка, у нее случаются срывы, из-за которых она набирает лишние килограммы, но это длится недолго. Актриса подчеркивала, что работает над собой для собственного удовлетворения, а не ради привлечения мужского внимания. В целом отражение в зеркале ее устраивает, однако она продолжает усердно заниматься.
Ранее Наталья Рудова показала фигуру в бикини в день 43-летия.