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Наталья Рудова отметила 43-летие в компании сестры и подруг

Актриса в мини-платье отметила 43-летие с сестрой и подругами
Наталья Рудова
Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова встретила 43-й день рождения в компании сестры и подруг. Праздничные кадры она опубликовала всоцсети. На снимках знаменитость запечатлена в красном мини-платье. Дополнением к наряду стали босоножки со стразами. Для торжества актриса выпрямила волосы и выбрала легкий макияж.

На других фото Рудова показала, как проходило застолье: вечеринка состоялась в ресторане на берегу моря в Бодруме.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

Чтобы поддерживать форму, звезда строго следит за рационом и много тренируется. Как признавалась сама артистка, у нее случаются срывы, из-за которых она набирает лишние килограммы, но это длится недолго. Актриса подчеркивала, что работает над собой для собственного удовлетворения, а не ради привлечения мужского внимания. В целом отражение в зеркале ее устраивает, однако она продолжает усердно заниматься.

Ранее Наталья Рудова показала фигуру в бикини в день 43-летия.