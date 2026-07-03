Чтобы поддерживать форму, звезда строго следит за рационом и много тренируется. Как признавалась сама артистка, у нее случаются срывы, из-за которых она набирает лишние килограммы, но это длится недолго. Актриса подчеркивала, что работает над собой для собственного удовлетворения, а не ради привлечения мужского внимания. В целом отражение в зеркале ее устраивает, однако она продолжает усердно заниматься.