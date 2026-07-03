Звезда «Следа» и «Универа» Сергей Пиоро впервые показал публике своего единственного сына.
Актер рассказал, что они вместе с 17-летним Арсением следят за Чемпионатом мира по футболу и активно поддерживают сборную Испании. Перед матчем любимой команды против Австрии отец и сын надели тематические футболки и сделали совместное фото. Снимок Пиоро опубликовал в соцсети. Испанская сборная одержала победу со счетом 3:0.
Сергей Пиоро женат на актрисе Елене Головизиной. Официально они зарегистрировали брак в 2006 году. Как признался артист, он по-прежнему испытывает сильные чувства к супруге и готов «идти у нее на поводу». Пиоро отметил, что в их семье случаются разногласия и ссоры, но они научились находить компромиссы, чтобы сохранить счастливый брак.