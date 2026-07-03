Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Следа» и «Универа» Сергей Пиоро показал редкое фото с 17-летним наследником

Актер Сергей Пиоро опубликовал фото с сыном
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро

Звезда «Следа» и «Универа» Сергей Пиоро впервые показал публике своего единственного сына.

Актер рассказал, что они вместе с 17-летним Арсением следят за Чемпионатом мира по футболу и активно поддерживают сборную Испании. Перед матчем любимой команды против Австрии отец и сын надели тематические футболки и сделали совместное фото. Снимок Пиоро опубликовал в соцсети. Испанская сборная одержала победу со счетом 3:0.

Сергей Пиоро с сыном / фото: соцсети
Сергей Пиоро с сыном / фото: соцсети

Сергей Пиоро женат на актрисе Елене Головизиной. Официально они зарегистрировали брак в 2006 году. Как признался артист, он по-прежнему испытывает сильные чувства к супруге и готов «идти у нее на поводу». Пиоро отметил, что в их семье случаются разногласия и ссоры, но они научились находить компромиссы, чтобы сохранить счастливый брак.