Сергей Пиоро женат на актрисе Елене Головизиной. Официально они зарегистрировали брак в 2006 году. Как признался артист, он по-прежнему испытывает сильные чувства к супруге и готов «идти у нее на поводу». Пиоро отметил, что в их семье случаются разногласия и ссоры, но они научились находить компромиссы, чтобы сохранить счастливый брак.