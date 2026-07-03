Фанаты знаменитости тут же присоединились к поздравлениям. В комментариях они отметили, что парень очень похож на мать: «Юный Жданов», «Какой красавец вырос», «Сын похож на вас», «Вы невероятные оба», «Мамина гордость», «Ваша награда в жизни», «Красивый парень», «Прекрасный какой», «Больше на маму похож».