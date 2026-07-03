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Юлия Такшина показала повзрослевшего сына в день его 17-летия

Актриса поделилась редкими кадрами с 17-летним сыном
Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба
Юлия Такшина на премьере фильма «Артек. Сквозь столетия», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина показала поклонникам своего сына. Поводом стал день рождения Федора — ему исполнилось 17 лет.

Актриса опубликовала в соцсети кадры с семейной фотосессии и посвятила имениннику теплый пост. «Любовь, сегодня 17! Будь счастлив всегда», — обратилась к сыну артистка.

Юлия Такшина с сыном Федором / фото: соцсети
Юлия Такшина с сыном Федором / фото: соцсети

Фанаты знаменитости тут же присоединились к поздравлениям. В комментариях они отметили, что парень очень похож на мать: «Юный Жданов», «Какой красавец вырос», «Сын похож на вас», «Вы невероятные оба», «Мамина гордость», «Ваша награда в жизни», «Красивый парень», «Прекрасный какой», «Больше на маму похож».

Напомним, что отцом Федора является коллега Такшиной по сериалу Григорий Антипенко.

Ранее Юлия Такшина показала редкие кадры с 19-летним сыном от Антипенко.