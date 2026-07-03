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Зендая похвалила мужа Тома Холланда за преданность

Актриса призналась, что Том Холланд очень предан своей роли Человека-паука
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

В видеоролике, выпущенном компанией Sony Pictures в преддверии фильма «Человек-паук: Новый день», Зендая похвалила своего мужа Тома Холланда за «преданность» его герою. Об этом сообщает People.

29-летняя актриса отметила, что без Холланда этот фильм не был бы таким, какой он есть.

«Не только потому, что он и есть Человек-паук, но и из-за всей той работы, которую он делает за кадром», — сказала Зендая.

«Он очень заботится о своем персонаже. Он очень заботится о людях, которые сопереживают этому персонажу и чувствуют с ним связь», — продолжила актриса.

Зендая и Том Холланд на съемках «Человека-паука»
Зендая и Том Холланд на съемках «Человека-паука»Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Дюны» заявила, что во время съемок «ничто не ускользает от внимания» Холланда.

«Он действительно очень предан своему делу и вдумчиво подходит не только к своему Человеку-пауку, но и к Питеру Паркеру тоже», — добавила она.

30-летний Холланд играет супергероя с 2016 года. Мировая премьера четвертого фильма с его участием — «Человек-паук: Новый день» — запланирована на 31 июля 2026 года.

Ранее Том Холланд проговорился о свадьбе с Зендаей.