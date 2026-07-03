Кейт Хадсон поделилась фотографиями своего семейного отдыха в Греции

Кейт Хадсон поделилась милыми снимками с семейного отдыха в Греции, назвав его «идеальным началом лета». В кадр попали ее младшие дети — 7-летняя Рани и 14-летний Бинг, а вот старший сын Райдер на снимках отсутствовал. Актриса, воспитывающая троих детей от разных отцов, ранее признавалась, что их семья может выглядеть нетрадиционно, но это нисколько не мешает им быть крепким союзом.
В одном из интервью Хадсон пошутила о своей необычной семейной ситуации: «У них несколько отцов, мои дети разбросаны по всему свету». «Может, со стороны это и не похоже на традиционную семью, но внутри я чувствую, что у нас все отлично», — резюмировала Кейт.
Ранее Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь лет.