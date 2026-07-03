Кейт Хадсон поделилась фотографиями своего семейного отдыха в Греции

В одном из интервью Хадсон пошутила о своей необычной семейной ситуации: «У них несколько отцов, мои дети разбросаны по всему свету». «Может, со стороны это и не похоже на традиционную семью, но внутри я чувствую, что у нас все отлично», — резюмировала Кейт.