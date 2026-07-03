Пореченков призвал не зацикливаться на ремейках советского кино

Пореченков отметил, что российским режиссерам и сценаристам необходимо уделять больше внимания современности и созданию новых историй. «Но мне кажется, кинематографистам нужно оторваться от прошлого, заниматься настоящим и смотреть в будущее. Может быть, именно в наше непростое, где-то даже кризисное, время появятся новые великие фильмы», — сказал артист.