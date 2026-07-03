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Пореченков призвал не зацикливаться на ремейках советского кино

Необходимо больше внимания уделять современности и будущему, заявил артист
Михаил Пореченков
Михаил ПореченковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российским кинематографистам не стоит зацикливаться на создании ремейков советских фильмов — индустрии необходимо больше внимания уделять современности и будущему. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ Михаил Пореченков.

«В искусстве можно делать все, главное, чтобы это не было скучно и никого не оскорбляло, это касается и театральных постановок, и киноиндустрии. Сейчас предпринимаются попытки по-новому взглянуть, переосмыслить советский кинематограф, который, безусловно, величественен, красив, многогранен», — сказал он.

Пореченков отметил, что российским режиссерам и сценаристам необходимо уделять больше внимания современности и созданию новых историй. «Но мне кажется, кинематографистам нужно оторваться от прошлого, заниматься настоящим и смотреть в будущее. Может быть, именно в наше непростое, где-то даже кризисное, время появятся новые великие фильмы», — сказал артист.