Пореченков предложил маркировать картины с использованием ИИ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Картины, при создании которых использовался искусственный интеллект, необходимо маркировать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ Михаил Пореченков.
«Сложно однозначно ответить на этот вопрос, но, как мне кажется, пометку ставить нужно», — сказал он.
Пореченков подчеркнул, что этот вопрос должны решить законотворческие органы. «Они должны в этом разобраться, собрать консультационную комиссию вместе с кинематографистами и людьми, которые занимаются темой пропаганды, и определить, до каких пределов будет развиваться искусственный интеллект, чтобы технологии не поглотили живое общение», — заключил он.