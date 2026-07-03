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Пореченков предложил маркировать картины с использованием ИИ

Артист заявил, что законотворческие органы должны определить, до каких пределов будет развиваться искусственный интеллект, чтобы технологии не поглотили живое общение
Михаил Пореченков
Михаил ПореченковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Картины, при создании которых использовался искусственный интеллект, необходимо маркировать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ Михаил Пореченков.

«Сложно однозначно ответить на этот вопрос, но, как мне кажется, пометку ставить нужно», — сказал он.

Пореченков подчеркнул, что этот вопрос должны решить законотворческие органы. «Они должны в этом разобраться, собрать консультационную комиссию вместе с кинематографистами и людьми, которые занимаются темой пропаганды, и определить, до каких пределов будет развиваться искусственный интеллект, чтобы технологии не поглотили живое общение», — заключил он.