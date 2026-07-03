Пореченков предложил маркировать картины с использованием ИИ

Пореченков подчеркнул, что этот вопрос должны решить законотворческие органы. «Они должны в этом разобраться, собрать консультационную комиссию вместе с кинематографистами и людьми, которые занимаются темой пропаганды, и определить, до каких пределов будет развиваться искусственный интеллект, чтобы технологии не поглотили живое общение», — заключил он.