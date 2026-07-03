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73-летняя Изабель Юппер стала президентом Французской синематеки

Французская актриса стала первой женщиной, занявшей этот пост
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Изабель Юппер
Изабель ЮпперИсточник: Legion-Media.ru

Изабель Юппер назначена президентом Французской синематеки. 73-летняя актриса стала первой женщиной на этом посту, сменив режиссера Коста-Гавраса, который возглавлял учреждение с 2007 года. Полномочия Юппер продлятся до 2029 года.

Основанная в 1936 году Французская синематека — одна из крупнейших мировых организаций по сохранению кинонаследия. В ее архивах хранятся около 50 тысяч фильмов, почти миллион документов по истории кинематографа и тысячи единиц кинооборудования. Организация регулярно проводит ретроспективы работ известных режиссеров и актеров, а также крупные выставки, посвященные истории кино.

За более чем пятидесятилетнюю карьеру Изабель Юппер снялась в более чем 150 фильмах и сериалах. В ее фильмографии — работы с Клодом Шабролем, Михаэлем Ханеке, Хон Сан-су, Марко Феррери, Франсуа Озоном, Клер Дени, Полом Верховеном и Жаном-Люком Годаром.

20 августа в российский прокат выйдет фильм Асгара Фархади «Параллельные истории», где Изабель Юппер сыграла главную роль.