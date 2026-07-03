Основанная в 1936 году Французская синематека — одна из крупнейших мировых организаций по сохранению кинонаследия. В ее архивах хранятся около 50 тысяч фильмов, почти миллион документов по истории кинематографа и тысячи единиц кинооборудования. Организация регулярно проводит ретроспективы работ известных режиссеров и актеров, а также крупные выставки, посвященные истории кино.