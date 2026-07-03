Актриса Сиенна Миллер впервые опубликовала снимки своих детей. Кадрами она поделилась в личном блоге.
В подборку вошли фото 29-летнего возлюбленного Миллер, модели Оли Грина, а также их общих детей: двухлетней дочери и младенца. Пол и лицо младшего ребенка родители пока держат в секрете.
«Взросление», — подписала публикацию актриса.
Ранее первым серьезным партнером Миллер был актер Джуд Лоу. Они встретились в 2004 году на кастинге фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и вскоре объявили о помолвке. Однако в 2005-м пара распалась — в прессе появились сообщения об измене Лоу.
Позже у Сиенны были романы с актерами Рисом Ивансом и Бальтазаром Гетти. В 2009 году она снова сошлась с Джудом Лоу, но в феврале 2011-го они окончательно расстались. Уже через месяц актриса начала встречаться с актером Томом Старриджем.
В декабре 2011-го они обручились, а 7 июля 2012 года у пары родилась дочь Марлоу. Когда ребенку исполнилось три года, родители разошлись.
В феврале 2022 года Сиенна Миллер начала встречаться с Оли Грином, известным по роли в сериале «Корона». Спустя больше года, в августе 2023-го, стало известно, что пара ждет ребенка. В декабре того же года у них родился малыш.