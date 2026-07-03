Позже у Сиенны были романы с актерами Рисом Ивансом и Бальтазаром Гетти. В 2009 году она снова сошлась с Джудом Лоу, но в феврале 2011-го они окончательно расстались. Уже через месяц актриса начала встречаться с актером Томом Старриджем.