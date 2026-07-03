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Сиенна Миллер опубликовала редкие фото своих двоих детей

Актриса впервые опубликовала фото детей
Сиенна Миллер
Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media

Актриса Сиенна Миллер впервые опубликовала снимки своих детей. Кадрами она поделилась в личном блоге.

В подборку вошли фото 29-летнего возлюбленного Миллер, модели Оли Грина, а также их общих детей: двухлетней дочери и младенца. Пол и лицо младшего ребенка родители пока держат в секрете.

«Взросление», — подписала публикацию актриса.

Сиенна Миллер, фото: соцсети
Сиенна Миллер, фото: соцсети
Дочь Сиенны Миллер, фото: соцсети
Дочь Сиенны Миллер, фото: соцсети

Ранее первым серьезным партнером Миллер был актер Джуд Лоу. Они встретились в 2004 году на кастинге фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и вскоре объявили о помолвке. Однако в 2005-м пара распалась — в прессе появились сообщения об измене Лоу.

Возлюбленный Сиенны Миллер Оли Грин, фото: соцсети
Возлюбленный Сиенны Миллер Оли Грин, фото: соцсети

Позже у Сиенны были романы с актерами Рисом Ивансом и Бальтазаром Гетти. В 2009 году она снова сошлась с Джудом Лоу, но в феврале 2011-го они окончательно расстались. Уже через месяц актриса начала встречаться с актером Томом Старриджем.

В декабре 2011-го они обручились, а 7 июля 2012 года у пары родилась дочь Марлоу. Когда ребенку исполнилось три года, родители разошлись.

В феврале 2022 года Сиенна Миллер начала встречаться с Оли Грином, известным по роли в сериале «Корона». Спустя больше года, в августе 2023-го, стало известно, что пара ждет ребенка. В декабре того же года у них родился малыш.