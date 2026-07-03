Пенелопа Крус в эфире шоу «Hot Ones» рассказала ведущему Шону Эвансу о своем сильном страхе перед вождением. При этом 52-летняя актриса считает, что настала пора научиться водить, сообщает People.
«Мой друг Боно подарил мне машину на день рождения», — рассказала Крус.
По словам актрисы, это может стать решающим толчком к тому, чтобы получить права.
«После того, как ты получил машину от Боно, не получить водительские права? Это же безумие!» — отметила звезда фильма «Феррари».
При этом Крус рассказала, что даже 15-минутная поездка с профессиональным водителем вызывает у нее тревогу.
«Думаю, для этого есть название, — сказала она, — потому что таких людей, как я, очень много».
Ранее Крус рассказывала, откуда взялась эта фобия.
«Мою сестру сбила машина прямо передо мной, когда мне было восемь или девять лет», — поведала она в интервью журналу ELLE в 2024 году. Ее сестра Моника выжила и полностью выздоровела.
В ходе интервью актриса добавила, что работает над своей «гиперчувствительностью» на сеансах терапии.
Ранее Пенелопа Крус призналась, что тайно изучает медицину на протяжении 12 лет.