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52-летняя Пенелопа Крус призналась в страхе перед вождением машины

Актриса рассказала, что причина этой боязни лежит в детских воспоминаниях
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

Пенелопа Крус в эфире шоу «Hot Ones» рассказала ведущему Шону Эвансу о своем сильном страхе перед вождением. При этом 52-летняя актриса считает, что настала пора научиться водить, сообщает People.

«Мой друг Боно подарил мне машину на день рождения», — рассказала Крус. 

По словам актрисы, это может стать решающим толчком к тому, чтобы получить права.

«После того, как ты получил машину от Боно, не получить водительские права? Это же безумие!» — отметила звезда фильма «Феррари».

Кадр из фильма «Феррари»
Кадр из фильма «Феррари»

При этом Крус рассказала, что даже 15-минутная поездка с профессиональным водителем вызывает у нее тревогу.

«Думаю, для этого есть название, — сказала она, — потому что таких людей, как я, очень много».

Ранее Крус рассказывала, откуда взялась эта фобия.

«Мою сестру сбила машина прямо передо мной, когда мне было восемь или девять лет», — поведала она в интервью журналу ELLE в 2024 году. Ее сестра Моника выжила и полностью выздоровела.

В ходе интервью актриса добавила, что работает над своей «гиперчувствительностью» на сеансах терапии.

Ранее Пенелопа Крус призналась, что тайно изучает медицину на протяжении 12 лет.