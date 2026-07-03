Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джоди Фостер считает, что фильм про гонки с Брэдом Питтом создан с помощью ИИ

По мнению актрисы ИИ может быть полезным в кино
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джоди Фостер
Джоди ФостерИсточник: Legion-Media.ru

Джоди Фостер, выступая на мероприятии Aspen Ideas Festival, объяснила, почему, по ее мнению, фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли был создан с использованием искусственного интеллекта. При этом двукратная обладательница премии «Оскар» отметила, что картина является примером того, как ИИ создает «нечто большое и прекрасное», сообщает Deadline.

«Я говорю это не в уничижительном тоне — как я могла бы? Этот фильм в итоге заработал миллионы долларов», — заявила Фостер.

При этом актриса отметила, что актеры произносят реплики, словно написанные компьютером, с учетом времени и обстоятельств. А структура фильма, по ее словам, в точности повторяет схемы, которые изучают в киношколах.

Кадр из фильма «Формула-1»
Кадр из фильма «Формула-1»

Фостер также отметила, что ИИ может быть нужен для «небольших полезных вещей», таких как предварительная визуализация и раскадровка. Она рассказала, что в ее французском детективном фильме «Частная жизнь» была сцена сна, созданная с помощью ИИ. По мнению актрисы, она получилась удачной, несмотря на то, что изображения «не имели смысла».

Напомним, что фильм «Формула-1», получивший премию «Оскар» за лучший звук, а также номинации на лучший фильм, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты, собрал более 634 миллионов долларов в мировом прокате. 