Джоди Фостер, выступая на мероприятии Aspen Ideas Festival, объяснила, почему, по ее мнению, фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли был создан с использованием искусственного интеллекта. При этом двукратная обладательница премии «Оскар» отметила, что картина является примером того, как ИИ создает «нечто большое и прекрасное», сообщает Deadline.
«Я говорю это не в уничижительном тоне — как я могла бы? Этот фильм в итоге заработал миллионы долларов», — заявила Фостер.
При этом актриса отметила, что актеры произносят реплики, словно написанные компьютером, с учетом времени и обстоятельств. А структура фильма, по ее словам, в точности повторяет схемы, которые изучают в киношколах.
Фостер также отметила, что ИИ может быть нужен для «небольших полезных вещей», таких как предварительная визуализация и раскадровка. Она рассказала, что в ее французском детективном фильме «Частная жизнь» была сцена сна, созданная с помощью ИИ. По мнению актрисы, она получилась удачной, несмотря на то, что изображения «не имели смысла».
Напомним, что фильм «Формула-1», получивший премию «Оскар» за лучший звук, а также номинации на лучший фильм, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты, собрал более 634 миллионов долларов в мировом прокате.