Фостер также отметила, что ИИ может быть нужен для «небольших полезных вещей», таких как предварительная визуализация и раскадровка. Она рассказала, что в ее французском детективном фильме «Частная жизнь» была сцена сна, созданная с помощью ИИ. По мнению актрисы, она получилась удачной, несмотря на то, что изображения «не имели смысла».