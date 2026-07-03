Сериал «Эпикриз» — российская драма с детективной линией. В главных ролях — Кристина Казинская, Кирилл Дыцевич, Нил Кропалов, Сергей Дорогов, Маргарита Шерш и другие актеры.
В центре сюжета — Елизавета Тарасова, талантливый хирург, чья безупречная профессиональная репутация оказывается под угрозой. Трагедия разворачивается прямо в операционной: во время хирургического вмешательства умирает популярная телеведущая, и вину безоговорочно возлагают на Лизу.
Расследование поручают детективу, который изначально настроен против медработников. Из‑за этого доказать свою невиновность Тарасовой почти невозможно. Не надеясь на объективность следствия, героиня принимает решение лично выяснить правду. Вместе с коллегами она пытается разобраться, что на самом деле привело к гибели пациентки.
Поиски истины становятся отправной точкой для создания особой врачебной комиссии, которая будет заниматься расследованием преступлений в медицинской среде. Возглавить эту команду предстоит самой Елизавете Тарасовой.
Особенности съемочного процесса
Режиссер Олег Кириченко поставил перед съемочной командой задачу сделать не просто сериал, а остросюжетный детектив, где следователями выступают сами врачи, а в центре каждой истории — разбор конкретной истории специальной комиссией. Расскажем о некоторых особенностях съемочного процесса
Съемки проходили в Москве
Пилотную серию снимали в одной из действующих больниц в Москве. Реальные больничные интерьеры позволили добиться убедительной атмосферы: обстановка выглядела максимально естественно. Съемочной группе практически не пришлось создавать искусственные декорации.
На съемках работали практикующие врачи
В работе над сериалом участвовали практикующие врачи: они рассказывали о непростых ситуациях, с которыми сталкивались в реальной работе. Именно эти истории легли в основу медицинских кейсов, ставших сюжетной канвой сериала. Авторы проекта стремились раскрыть сложность врачебного выбора — показать тонкую грань между ошибкой и вынужденной мерой, между профессиональным долгом и человеческим страхом.
Премьера первой серии стала экспериментом
Пилотный эпизод сериала представили на фестивале «Пилот», а сразу по завершении показа он стал доступен на медиаплатформе «Смотрим». Проект задумывался как своеобразный эксперимент: авторы хотели вовлечь зрителей в создание истории — предлагали делиться своими сюжетами, которые в дальнейшем могли быть использованы в новых сериях. Зрители могли не только следить за процессом съемок, но и активно обсуждать материалы.
Создатели сознательно завершили первую серию неожиданным поворотом
Первая серия — дерзкий художественный ход: в финале главная героиня неожиданно разрушает «четвертую стену» и напрямую обращается к аудитории. Она делится тревожной статистикой: речь идет об уголовных делах против врачей и крайне низком числе оправдательных приговоров. Так режиссер акцентировал внимание на острой социальной проблеме. При этом, как отмечает Олег Кириченко, авторы не ставят целью кого‑либо выгораживать — ни медиков, ни пациентов. Их задача — продемонстрировать многогранность и неоднозначность ситуаций, с которыми сталкивается современная медицина.