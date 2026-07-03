Первая серия — дерзкий художественный ход: в финале главная героиня неожиданно разрушает «четвертую стену» и напрямую обращается к аудитории. Она делится тревожной статистикой: речь идет об уголовных делах против врачей и крайне низком числе оправдательных приговоров. Так режиссер акцентировал внимание на острой социальной проблеме. При этом, как отмечает Олег Кириченко, авторы не ставят целью кого‑либо выгораживать — ни медиков, ни пациентов. Их задача — продемонстрировать многогранность и неоднозначность ситуаций, с которыми сталкивается современная медицина.