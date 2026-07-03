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Бен Аффлек впервые за долгое время вышел в свет с 17-летней дочерью

Актера засняли с 17-летней дочерью на прогулке
Бен Аффлек с дочерью Серафиной Роуз
Бен Аффлек с дочерью Серафиной РоузИсточник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек впервые за долгое время попал в объективы папарацци вместе со своей 17-летней дочерью Серафиной Роуз. Кадры публикует Hola.

53-летнего актера и девушку сняли у фермерского магазина в Брентвуде. Серафина Роуз выбрала для выхода джинсовые шорты, синий топ и коричневую толстовку. Ее отец отправился на прогулку в голубых джинсах и бежевой рубашке.

Дочь Бена Аффлека, Серафина Роуз
Дочь Бена Аффлека, Серафина РоузИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек состояли в браке с 2005 по 2018 год. Пара рассталась в 2015-м, но официально оформила развод несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а также его измена с няней Кристиной Узунян.

У Гарнер и Аффлека трое общих детей: Вайолет Энн, а также несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Бывшие супруги продолжают воспитывать детей вместе.

Ранее экс-жена Аффлека рассказала, как развод повлиял на ее карьеру.