Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек состояли в браке с 2005 по 2018 год. Пара рассталась в 2015-м, но официально оформила развод несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а также его измена с няней Кристиной Узунян.