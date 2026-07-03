Бен Аффлек впервые за долгое время попал в объективы папарацци вместе со своей 17-летней дочерью Серафиной Роуз. Кадры публикует Hola.
53-летнего актера и девушку сняли у фермерского магазина в Брентвуде. Серафина Роуз выбрала для выхода джинсовые шорты, синий топ и коричневую толстовку. Ее отец отправился на прогулку в голубых джинсах и бежевой рубашке.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек состояли в браке с 2005 по 2018 год. Пара рассталась в 2015-м, но официально оформила развод несколькими годами позже. Причиной разрыва стала зависимость актера от алкоголя, а также его измена с няней Кристиной Узунян.
У Гарнер и Аффлека трое общих детей: Вайолет Энн, а также несовершеннолетние Серафина Роуз и Сэмюэл. Бывшие супруги продолжают воспитывать детей вместе.
Ранее экс-жена Аффлека рассказала, как развод повлиял на ее карьеру.