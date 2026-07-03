По ее словам, такая физическая форма необходима для победы на конкурсе «Мисс Вселенная» — на данный момент ее вес составляет 92 килограмма. Сейчас Шукшина целенаправленно движется к поставленной задаче и готова пожертвовать ради этого личной жизнью. Девушка отказывается от свиданий, чтобы провести лишний час в спортзале. На сегодняшний день она тренируется пять раз в неделю.