Дочь Марии Шукшиной, чья внешность кардинально изменилась, заявила о желании достичь веса в 100 килограммов. Анна Шукшина поделилась этой историей в эфире программы «Пусть говорят».
По ее словам, такая физическая форма необходима для победы на конкурсе «Мисс Вселенная» — на данный момент ее вес составляет 92 килограмма. Сейчас Шукшина целенаправленно движется к поставленной задаче и готова пожертвовать ради этого личной жизнью. Девушка отказывается от свиданий, чтобы провести лишний час в спортзале. На сегодняшний день она тренируется пять раз в неделю.
В сети спортсменку регулярно критикуют. Хейтеры пытаются задеть ее, отмечая, что даже родственники не поддерживают ее увлечение бодибилдингом. Однако Шукшина просто советует недоброжелателям не смотреть на нее.
Известно, что недавно Анне Шукшиной удалось восстановить отношения с матерью после долгих лет разногласий. Несколько лет назад Мария Шукшина не приняла перемены во внешности дочери, после чего они долгое время не общались.