Пореченков считает, что ИИ является подспорьем для кинематографистов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта в киноиндустрию не несет угрозы, а, напротив, может стать подспорьем для творческого процесса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РФ Михаил Пореченков.
«[ИИ — это] скорее подспорье, хотя я пока не знаю, как он будет трансформироваться и какие, возможно, странные формы принимать», — сказал он. По его мнению, в условиях развития искусственного интеллекта возрастает значение театра как формы искусства, построенной на непосредственном контакте со зрителем.
Говоря о конкретных сферах применения технологии, Пореченков заметил, что искусственный интеллект может быть особенно полезен при создании масштабных исторических картин и фильмов в жанре фантастики и фэнтези.
«Если говорить о глобальных, завязанных на истории, картинах, где нужны масштабные батальные сцены, искусственный интеллект может оказать определенную помощь. Возможно, ему найдется применение в фэнтези, фантастике, где востребованы спецэффекты, которые невозможно создать иным способом. Но что касается актеров — живой человек в кадре несет в себе энергию, которую машина передать неспособна», — заключил он.