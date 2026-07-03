Пореченков считает, что ИИ является подспорьем для кинематографистов

«[ИИ — это] скорее подспорье, хотя я пока не знаю, как он будет трансформироваться и какие, возможно, странные формы принимать», — сказал он. По его мнению, в условиях развития искусственного интеллекта возрастает значение театра как формы искусства, построенной на непосредственном контакте со зрителем.