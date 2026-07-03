Пореченков: фильмы об СВО можно снимать уже сейчас

По его словам, история военного кино показывает, что лучшие фильмы о войне, как правило, появлялись уже после окончания боевых действий. При этом Пореченков подчеркнул, что опыт картин, снятых после и во время Второй мировой войны, стоит разделять. «Во время войны снимались фильмы, может быть, немного наивные, с менее сложным внутренним сюжетом, но они говорили о том, что происходит на фронте, что нужно делать и как идти к Победе», — пояснил он.