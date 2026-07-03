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Пореченков: фильмы об СВО можно снимать уже сейчас

Осмысление событий может прийти позже, отметил Народный артист РФ
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фильмы о специальной военной операции (СВО) можно снимать уже сейчас, не дожидаясь окончательного осмысления событий, которое может прийти позже. Таким мнением в интервью ТАСС поделился Народный артист РФ Михаил Пореченков.

«Осмысление может прийти позже, но говорить, что картины про СВО сейчас снимать нельзя — неправильно. Конечно, хотелось бы, чтобы это делалось на высоком художественном, творческом уровне, но не снимать нельзя — я считаю, что можно и обязательно нужно это делать», — сказал Пореченков.

Михаил Пореченков
Михаил ПореченковИсточник: Legion-Media.ru

По его словам, история военного кино показывает, что лучшие фильмы о войне, как правило, появлялись уже после окончания боевых действий. При этом Пореченков подчеркнул, что опыт картин, снятых после и во время Второй мировой войны, стоит разделять. «Во время войны снимались фильмы, может быть, немного наивные, с менее сложным внутренним сюжетом, но они говорили о том, что происходит на фронте, что нужно делать и как идти к Победе», — пояснил он.

Пореченков подчеркнул, что герои таких картин говорили о Родине и необходимости ее защищать. «Герои на экране, будь то вымышленные персонажи или “переселившиеся” туда из заметок военных корреспондентов, говорили о Родине, необходимости ее защищать, иллюстрировали лучшие качества человека, спокойно сделавшего именно такой выбор», — заключил он.