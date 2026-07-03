Пореченков рассказал, кого сыграет в «Войне и мире» Урсуляка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Михаил Пореченков исполнит роль графа Ильи Ростова в сериальной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», которую снимает российский кинорежиссер Сергей Урсуляк. Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.
«Работа над сериалом “Война и мир”, который снимает Сергей Урсуляк, сейчас занимает значительную часть моего творческого существования. Мне кажется, что это сотрудничество принесет зрителю большую радость. Я счастлив, что в этой картине играю графа [Илью] Ростова — персонажа, который проходит через весь роман “Война и мир” и, соответственно, через весь сериал», — сказал Пореченков.
Он отметил, что с интересом наблюдает за работой режиссера.
«Я наблюдаю, как тонко он взаимодействует с актерами, как выстраивает историю отношений, замечаю вещи, которые раньше, по молодости и горячности, проходили мимо меня. Сейчас я стал внимательнее присматриваться и понимаю, что работаю с большим мастером, у которого многому могу научиться», — заключил актер.