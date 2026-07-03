Пореченков рассказал, кого сыграет в «Войне и мире» Урсуляка

«Работа над сериалом “Война и мир”, который снимает Сергей Урсуляк, сейчас занимает значительную часть моего творческого существования. Мне кажется, что это сотрудничество принесет зрителю большую радость. Я счастлив, что в этой картине играю графа [Илью] Ростова — персонажа, который проходит через весь роман “Война и мир” и, соответственно, через весь сериал», — сказал Пореченков.