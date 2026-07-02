Моряк рассказала, как протекает ее беременность: «До этого детки были поменьше»

Елизавета Моряк рассказала о самочувствии на 30‑й неделе беременности. Теперь она официально в третьем триместре. По словам актрисы, нынешняя беременность протекает легче, чем предыдущие. Она предполагает, что либо организм уже «привык к своему главному назначению», либо сама она стала более подготовленной.
«В любом случае опыт подсказывает: материнство — это то, что не стоит откладывать. Удовольствие, которое оно приносит, с лихвой перекрывает любые временные неудобства», — поделилась актриса в телеграм‑канале.
Артистка призналась, что ее удивило, насколько крупным растет малыш: его вес уже приблизился к двум килограммам, а это больше, чем у ее предыдущих детей. При этом Моряк отметила, что набрала всего 10 килограммов.
О беременности звезды стало известно в конце марта. Малыш станет третьим ребенком актрисы и ее супруга Сарика Андреасяна. В середине мая они были вынуждены отменить масштабное гендер‑пати из‑за снегопада, на которое пригласили более сотни гостей. Позднее праздник все-таки состоялся.