Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Моряк рассказала, как протекает ее беременность: «До этого детки были поменьше»

Актриса рассказала о своем самочувствии
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян, фото: соцсети
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян, фото: соцсети

Елизавета Моряк рассказала о самочувствии на 30‑й неделе беременности. Теперь она официально в третьем триместре. По словам актрисы, нынешняя беременность протекает легче, чем предыдущие. Она предполагает, что либо организм уже «привык к своему главному назначению», либо сама она стала более подготовленной.

«В любом случае опыт подсказывает: материнство — это то, что не стоит откладывать. Удовольствие, которое оно приносит, с лихвой перекрывает любые временные неудобства», — поделилась актриса в телеграм‑канале.

Артистка призналась, что ее удивило, насколько крупным растет малыш: его вес уже приблизился к двум килограммам, а это больше, чем у ее предыдущих детей. При этом Моряк отметила, что набрала всего 10 килограммов.

О беременности звезды стало известно в конце марта. Малыш станет третьим ребенком актрисы и ее супруга Сарика Андреасяна. В середине мая они были вынуждены отменить масштабное гендер‑пати из‑за снегопада, на которое пригласили более сотни гостей. Позднее праздник все-таки состоялся.