У 38-летней Агнии Дитковските подрастают и две дочери: 9-летня Ника, имя отца которой актриса не называет, и 4-летняя Аура — она родилась в браке с бизнесменом Богданом Панченко. Алексей Чадов в 2023 году тайно женился на Лейсан Галимовой. У супругов появилась дочь по имени Айя.