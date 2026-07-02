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Алексей Чадов показал 12-летнего сына от Агнии Дитковските

44-летний актер съездил с наследником на рыбалку
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алексей Чадов с сыном / фото: соцсети
Алексей Чадов с сыном / фото: соцсети

Алексей Чадов поделился кадрами с 12-летним сыном Федором, который родился в браке с Агнией Дитковските. Вместе с наследником актер побывал на рыбалке. 

«Федя поймал сома на шесть кг! А я поймал ржавую блесну и пружину-кормушку», — подписал кадры 44-летний Чадов.

Сын Алексея Чадова / фото: соцсети
Сын Алексея Чадова / фото: соцсети

Чадов и Дитковските начали встречаться в 2006 году, но через три года расстались. В 2012-м пара снова сошлась и сыграла свадьбу. Развод оформили в 2017-м.

У 38-летней Агнии Дитковските подрастают и две дочери: 9-летня Ника, имя отца которой актриса не называет, и 4-летняя Аура — она родилась в браке с бизнесменом Богданом Панченко. Алексей Чадов в 2023 году тайно женился на Лейсан Галимовой. У супругов появилась дочь по имени Айя.

Ранее Чадов показал фото подросшей дочери. 