Алексей Чадов поделился кадрами с 12-летним сыном Федором, который родился в браке с Агнией Дитковските. Вместе с наследником актер побывал на рыбалке.
«Федя поймал сома на шесть кг! А я поймал ржавую блесну и пружину-кормушку», — подписал кадры 44-летний Чадов.
Чадов и Дитковските начали встречаться в 2006 году, но через три года расстались. В 2012-м пара снова сошлась и сыграла свадьбу. Развод оформили в 2017-м.
У 38-летней Агнии Дитковските подрастают и две дочери: 9-летня Ника, имя отца которой актриса не называет, и 4-летняя Аура — она родилась в браке с бизнесменом Богданом Панченко. Алексей Чадов в 2023 году тайно женился на Лейсан Галимовой. У супругов появилась дочь по имени Айя.
Ранее Чадов показал фото подросшей дочери.