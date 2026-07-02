Энн Хэтэуэй попала в забавную ситуацию. 43-летняя актриса, которая сейчас ждет третьего ребенка, случайно надела комбинезон задом наперед, а модные издания приняли это за стилистический прием.
В своих соцсетях звезда опубликовала видео. Сначала в кадре оказались статьи из глянцевых журналов, где ее образ называли эффектным, а идею надеть комбинезон наоборот — интересным ходом.
Затем появилась сама удивленная Хэтэуэй. На видео она надела комбинезон правильно, показав, как он на самом деле должен был сидеть.
Ранее Энн Хэтэуэй показала фигуру в облегающем топе. Образ она дополнила широкими полупрозрачными брюками и туфлями на каблуках.