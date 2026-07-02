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Энн Хэтэуэй случайно надела комбинезон задом наперед и вызвала восторг модных СМИ

Актриса неправильно надела комбинезон, а журналисты приняли это за стилистический прием
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media

Энн Хэтэуэй попала в забавную ситуацию. 43-летняя актриса, которая сейчас ждет третьего ребенка, случайно надела комбинезон задом наперед, а модные издания приняли это за стилистический прием. 

Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

В своих соцсетях звезда опубликовала видео. Сначала в кадре оказались статьи из глянцевых журналов, где ее образ называли эффектным, а идею надеть комбинезон наоборот — интересным ходом.

Затем появилась сама удивленная Хэтэуэй. На видео она надела комбинезон правильно, показав, как он на самом деле должен был сидеть. 

Энн Хэтэуэй / фото: соцсети
Энн Хэтэуэй / фото: соцсети

Ранее Энн Хэтэуэй показала фигуру в облегающем топе. Образ она дополнила широкими полупрозрачными брюками и туфлями на каблуках. 