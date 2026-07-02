Президент фестиваля «В кругу семьи» отметил тренд на доброе и человечное кино

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» объединяет зрителей разных стран через язык современного семейного кино, понятный людям независимо от культуры и возраста. Такое мнение ТАСС высказал президент фестиваля Александр Ковтунец.
«Если крупнейшие мировые фестивали формируют индустриальную повестку кино, то фестиваль “В кругу семьи” формирует гуманитарную и ценностную повестку — через язык современного кино, понятный зрителям разных стран, культур и поколений. Он задает мировой тренд на доброе и человечное кино», — сказал Ковтунец.
По его словам, уже 21 год фестиваль остается площадкой, где через кино говорят о семейных ценностях, любви, взаимном уважении и ответственности. «Мы хотим, чтобы каждый зритель ушел с фестиваля не просто с новыми впечатлениями, но и с желанием обнять своих близких и сказать им что-то важное», — отметил он.
О фестивале
XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи» пройдет в Ярославле с 4 по 7 июля при поддержке госкорпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.
Фестиваль с момента своего основания реализуется при поддержке «Ростеха» и стал примером сотрудничества промышленности и культуры. Одним из главных новшеств этого года станет международный телемост: церемония открытия впервые будет показана одновременно в 20 городах России, 40 странах мира, а также на предприятиях госкорпорации, что объединит зрителей в десятках российских городов и стран мира.
«Уже более двух десятилетий фестиваль объединяет талантливых актеров и режиссеров, собирает большую зрительскую аудиторию. Число его участников, в том числе из других стран, постоянно растет, повышается международный авторитет мероприятия. Важно, что кинофестиваль “В кругу семьи” способствует укреплению традиционных семейных ценностей, которые всегда были, есть и будут основой российского общества», — подчеркнул генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Интерес к фестивалю продолжает расти. В этом году организаторы получили 2 759 заявок из 123 стран, а в конкурсную программу вошли 140 фильмов из 47 государств.
Программа фестиваля
В программу фестиваля войдут семь российских и две мировых премьеры полнометражных фильмов. Среди них — мировая премьера фильма-открытия «Улица Ангела», режиссер Александр Ковтунец, мировая премьера фильма Федора Добронравова «На деревню дедушке-2», специальный показ картины «Малыш-каратист» с участием Романа Курцына, деловая программа, посвященная теме эмоционального выгорания, образовательные мероприятия и творческие встречи с кинематографистами.
Среди гостей церемонии открытия Надежда Бабкина, Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Нонна Гришаева, Александр Галибин, Ксения Алферова, Кирилл Зайцев и другие артисты. Центральной концертной программой открытия станет выступление группы «Братья Грим».
По словам организаторов, фестиваль стал примером успешного взаимодействия промышленности и культуры. Поддержка «Ростеха» позволила не только расширить международный масштаб проекта, но и сделать его частью корпоративной и семейной жизни сотрудников предприятий госкорпорации.