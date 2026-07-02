Президент фестиваля «В кругу семьи» отметил тренд на доброе и человечное кино

По его словам, уже 21 год фестиваль остается площадкой, где через кино говорят о семейных ценностях, любви, взаимном уважении и ответственности. «Мы хотим, чтобы каждый зритель ушел с фестиваля не просто с новыми впечатлениями, но и с желанием обнять своих близких и сказать им что-то важное», — отметил он.