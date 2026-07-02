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Названы 20 лучших сериалов 2026 года

Критики Variety составили список 20 лучших сериалов 2026 года
Кадр из сериала «Предместье»
Кадр из сериала «Предместье»

Телевизионные критики Variety Арамид Тинубу и Элисон Херман представили список из 20 самых заметных сериалов 2026 года: от громких франшиз до оригинальных проектов стриминговых платформ.

В топ вошли как ожидаемые премьеры, так и неожиданные хиты. Лидером списка стал комедийный сериал «Предместье» — современная адаптация фильма 1989 года с Томом Хэнксом.

Кадр из сериала «Получеловек»
Кадр из сериала «Получеловек»

Среди других заметных проектов — мини-сериал Ричарда Гэдда «Получеловек», чилийская драма «Дом духов» по роману Изабель Альенде и психологический триллер «Неидеальные женщины» с Керри Вашингтон и Элизабет Мосс.

Кадр из сериала «Больница Питт»
Кадр из сериала «Больница Питт»

В числе самых обсуждаемых новинок — «Рыцарь Семи королевств», более легкая и камерная история из мира «Игры престолов», а также второй сезон медицинской драмы «Больница Питт» и продолжение «Рассказа служанки» — «Заветы».

Также в списке были упомянуты «Молодой Шерлок», «Падение и взлет Реджи Динкинса», «Повелитель мух», «Друзья и соседи», «Бухта вдов» и другие.

Критики отмечают, что в 2026 году телевидение продолжает смещаться в сторону авторских историй и неожиданных жанровых сочетаний: от мрачных комедий до альтернативной истории и камерного фэнтези.