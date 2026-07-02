Подписчики не оценили образы. Они отметили, что от пестроты нарядов всех четверых рябило в глазах: «Как можно было так одеть детей?», «Цыгане шумною толпою», «Отталкивающая семейка», «У младшей дочери совсем не детское лицо», «Детей одели, как бабулек».