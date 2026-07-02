86-летний Эммануил Виторган вышел в свет с семьей — супругой Ириной Млодик и двумя дочерями. Повод был особенным: актер, будучи уроженцем Баку, не мог пропустить празднование Дня бакинца.
Шестилетняя Этель и восьмилетняя Клара позировали перед камерами вместе с родителями. Старшая дочь, которую в соцсетях часто критикуют за полноту, надела платье цвета фуксии. Младшая Этель выбрала зеленую юбку в горошек, белую блузку, зеленые бусы и бантик.
Подписчики не оценили образы. Они отметили, что от пестроты нарядов всех четверых рябило в глазах: «Как можно было так одеть детей?», «Цыгане шумною толпою», «Отталкивающая семейка», «У младшей дочери совсем не детское лицо», «Детей одели, как бабулек».
Ранее жена Виторгана показала редкое семейное фото с мужем и дочерями.