Более 50 членов британского парламента обратились к властям с просьбой изучить возможность запрета российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. Как передает Life.ru, политики считают, что детское шоу может служить инструментом «мягкой силы».
Письмо направили министру культуры Великобритании Лизе Нэнди. Поводом стала новость о том, что Netflix приобрел права еще на два сезона мультфильма. Кроме того, сериал доступен зрителям в Британии на платформе ITVX.
Инициативу поддержали представители нескольких партий. Парламентарии подчеркнули: родители вправе рассчитывать на проверку детского контента, если союзники Соединенного Королевства выражают беспокойство по поводу возможной пропаганды. В качестве аргумента авторы письма привели конкретные эпизоды. В них Маша появляется в одежде, напоминающей советскую военную форму. По версии депутатов, такие сцены способны сделать военную символику привычной для детской аудитории.
Политики также сослались на оценки украинского Центра противодействия дезинформации и главы МИД Эстонии. Ранее в этих странах мультсериал называли элементом российской «мягкой силы».
Студия Animaccord категорически отвергла все обвинения. Представитель компании заявил, что сериал рассказывает о дружбе, доброте и воображении и не содержит политических посланий. Он также отметил, что студия никогда не получала государственного финансирования.
В британском Министерстве культуры отказались комментировать обращение. Как пишет The Guardian, решение о наполнении каталогов принимают сами вещатели, но при условии соблюдения правил медиарегулятора Ofcom.