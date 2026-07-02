В десятку лучших также вошли: эпизод с лошадиной головой из «Крестного отца» (10%), сцена в нарколаборатории из сериала «Во все тяжкие» (9%), побег из тюрьмы в «Побеге из Шоушенка» (8%) и мерцающие огни из «Очень странных дел» (7%).