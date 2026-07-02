Университет Линкольна в Англии провел национальный опрос, чтобы выяснить, какие сцены преступлений из фильмов зрители считают самыми пугающими за всю историю кино. Результаты исследования опубликовало издание Daily Star.
Первое место в криминальном рейтинге занял эпизод из хоррора «Сияние» (1980). В этой сцене Джек Николсон просовывает голову в прорубленную топором дверь ванной и кричит: «А вот и Джонни!». За этот момент проголосовали 22% участников опроса.
Тройку лидеров замкнул эпизод в подвале из триллера «Молчание ягнят» — его отметили 12% респондентов. Сразу за ним расположились сцена за обеденным столом с Ганнибалом из фильма «Ганнибал» (11%) и знаменитый звонок из «Крика» (10%).
В десятку лучших также вошли: эпизод с лошадиной головой из «Крестного отца» (10%), сцена в нарколаборатории из сериала «Во все тяжкие» (9%), побег из тюрьмы в «Побеге из Шоушенка» (8%) и мерцающие огни из «Очень странных дел» (7%).
Университет приурочил опрос к открытию специального музея. В нем воссозданы некоторые из самых известных кинематографических и телевизионных сцен преступлений. По замыслу создателей, это позволит студентам погрузиться в реальную атмосферу судебных расследований и уголовного правосудия.