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Названы самые страшные сцены преступлений в фильмах за всю историю кино

В десятку также вошли картины «Психо», «Молчание ягнят» и «Крик»
Кадр из фильма «Сияние»
Кадр из фильма «Сияние»

Университет Линкольна в Англии провел национальный опрос, чтобы выяснить, какие сцены преступлений из фильмов зрители считают самыми пугающими за всю историю кино. Результаты исследования опубликовало издание Daily Star.

Первое место в криминальном рейтинге занял эпизод из хоррора «Сияние» (1980). В этой сцене Джек Николсон просовывает голову в прорубленную топором дверь ванной и кричит: «А вот и Джонни!». За этот момент проголосовали 22% участников опроса.

Кадр из фильма «Психо»
Кадр из фильма «Психо»Источник: Legion-Media.ru

Серебро досталось классике Альфреда Хичкока. Сцена в душе из фильма «Психо» 1960 года, где на актрису Джанет Ли нападает темная фигура, набрала 21% голосов.

Тройку лидеров замкнул эпизод в подвале из триллера «Молчание ягнят» — его отметили 12% респондентов. Сразу за ним расположились сцена за обеденным столом с Ганнибалом из фильма «Ганнибал» (11%) и знаменитый звонок из «Крика» (10%).

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

В десятку лучших также вошли: эпизод с лошадиной головой из «Крестного отца» (10%), сцена в нарколаборатории из сериала «Во все тяжкие» (9%), побег из тюрьмы в «Побеге из Шоушенка» (8%) и мерцающие огни из «Очень странных дел» (7%).

Университет приурочил опрос к открытию специального музея. В нем воссозданы некоторые из самых известных кинематографических и телевизионных сцен преступлений. По замыслу создателей, это позволит студентам погрузиться в реальную атмосферу судебных расследований и уголовного правосудия.