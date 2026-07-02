В Москве около половины театров завершили сезон

В своем Telegram-канале он уточнил, что последними по традиции на каникулы уходят Театр Моссовета и Московский театральный центр «Вишневый сад», это произойдет в конце лета, когда первые театры уже будут открывать новый сезон. «А мы, пользуясь отсутствием в зданиях сотрудников и зрителей, обновляем их к старту сезона: прямо сейчас ведем текущий и капитальный ремонт на девяти объектах», — добавил руководитель департамента.