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Джош Гэд сыграет в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Брэдли Купером

Съемки стартуют в самое ближайшее время
Джош Гад
Джош ГадИсточник: Rex / Fotodom.ru

К актерскому ансамблю будущего приквела культовой криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» присоединился Джош Гэд. Он сыграет вместе с Марго Робби и Брэдли Купером. Информацию об этом распространил Variety.

Подробности сюжета пока держатся в тайне. Источники отмечают, что Гэду досталась значимая роль, но конкретную партию не раскрывают. Зрителей перенесут в 1960-е годы. Картина будет посвящена родителям Дэнни Оушена.

На мероприятии CinemaCon Марго Робби приоткрыла завесу тайны. Она рассказала, что лента покажет, как мать и отец главного героя франшизы Дэнни провернули грандиозное ограбление. События развернутся во время Гран-при Монако в 1962 году. Позже именно родители обучили сына всем премудростям их ремесла.

Брэдли Купер не просто исполняет одну из главных ролей. Он также выступил сценаристом, режиссером и продюсером проекта. В создании фильма участвует компания Робби Lucky Chap. В продюсерскую команду вошли сама Марго Робби, Том Акерли, Джози Макнамара и Милан Попелка.

Съемки стартуют в самое ближайшее время. Премьера в кинотеатрах запланирована на 25 июня 2027 года.