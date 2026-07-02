На мероприятии CinemaCon Марго Робби приоткрыла завесу тайны. Она рассказала, что лента покажет, как мать и отец главного героя франшизы Дэнни провернули грандиозное ограбление. События развернутся во время Гран-при Монако в 1962 году. Позже именно родители обучили сына всем премудростям их ремесла.