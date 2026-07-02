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«Немножко замухрышка»: Шпица откровенно высказалась о внешности после родов

Актриса рассказала, что знакомая отметила изменения в ее внешности после родов
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Катерина Шпица, фото: пресс-служба
Катерина Шпица, фото: пресс-служба

В мае 2026 года Катерина Шпица стала мамой во второй раз — она родила сына Богдана. Теперь 40-летняя артистка восстанавливается и посвящает время семье. Недавно она поделилась с подписчиками историей, которая немного пошатнула ее самооценку.

«Захожу на днях забрать посылку из ПВЗ. Мне хорошо уже знакомая девушка-администратор говорит: "Вас не узнать!". И после паузы: "Если только хорошо приглядеться". Я спрашиваю: "Да? А почему?". Она отвечает: "Ну тааак...". И уходит загадочная за моей посылкой. Я уж не стала потом расспрашивать, у меня все так хорошо или так плохо», — поделилась артистка.

Катерина Шпица / фото: соцсети
Катерина Шпица / фото: соцсети

Также звезда опубликовала фото, показав, как выглядит сейчас.

«Ну да, конечно, вид не парадный, ну да, немножко замухрышка, но я кайфую от этого лета! Знаю, что через 1,5−2 месяца перестанет буянить у сыночка животик, устаканится наш режим», — написала Шпица.

Ранее появились кадры с церемонии крещения сына актрисы.