В мае 2026 года Катерина Шпица стала мамой во второй раз — она родила сына Богдана. Теперь 40-летняя артистка восстанавливается и посвящает время семье. Недавно она поделилась с подписчиками историей, которая немного пошатнула ее самооценку.
«Захожу на днях забрать посылку из ПВЗ. Мне хорошо уже знакомая девушка-администратор говорит: "Вас не узнать!". И после паузы: "Если только хорошо приглядеться". Я спрашиваю: "Да? А почему?". Она отвечает: "Ну тааак...". И уходит загадочная за моей посылкой. Я уж не стала потом расспрашивать, у меня все так хорошо или так плохо», — поделилась артистка.
Также звезда опубликовала фото, показав, как выглядит сейчас.
«Ну да, конечно, вид не парадный, ну да, немножко замухрышка, но я кайфую от этого лета! Знаю, что через 1,5−2 месяца перестанет буянить у сыночка животик, устаканится наш режим», — написала Шпица.
Ранее появились кадры с церемонии крещения сына актрисы.