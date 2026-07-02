«Захожу на днях забрать посылку из ПВЗ. Мне хорошо уже знакомая девушка-администратор говорит: "Вас не узнать!". И после паузы: "Если только хорошо приглядеться". Я спрашиваю: "Да? А почему?". Она отвечает: "Ну тааак...". И уходит загадочная за моей посылкой. Я уж не стала потом расспрашивать, у меня все так хорошо или так плохо», — поделилась артистка.