46-летняя Екатерина Вуличенко показала себя в бикини

Не так давно знаменитость рассказала, как ей удается держать себя в форме после 40 лет. Актриса призналась: иногда она садится на диеты, но они не всегда приносят нужный эффект. Главным спасательным кругом для нее, по словам Вуличенко, стал теннис. На корте звезда не только тратит калории, но и получает мощную эмоциональную разрядку.