46-летняя Екатерина Вуличенко показала себя в бикини

Екатерина Вуличенко, известная зрителям по роли в сериале «Офицеры», устроила жаркую фотосессию на отдыхе. Звезда выбрала откровенный бикини и устроилась на шезлонге. Кадрами артистка поделилась в соцсети. Вуличенко уточнила, что проводит время с семьей в Сочи.
Не так давно знаменитость рассказала, как ей удается держать себя в форме после 40 лет. Актриса призналась: иногда она садится на диеты, но они не всегда приносят нужный эффект. Главным спасательным кругом для нее, по словам Вуличенко, стал теннис. На корте звезда не только тратит калории, но и получает мощную эмоциональную разрядку.
У артистки двое детей. Дочь Софью Вуличенко родила от бизнесмена Дениса Трифонова. Их брак распался через девять лет. Актриса подчеркивала в беседах с журналистами, что никогда не позволит себе плохо отзываться об отце своего первенца. Такое поведение она считает недостойным.