Приговор Артуру Смольянинову по делу о фейках о ВС РФ признали законным

По версии следствия, в период с декабря 2022-го по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета. Европа», находясь за пределами Российской Федерации, записали высказывания Смольянинова с заведомо ложной информацией об обстреле Вооруженными силами России жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись интервью с обвиняемым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.