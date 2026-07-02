Приговор Артуру Смольянинову по делу о фейках о ВС РФ признали законным

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение заочно приговорить актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд решил апелляцию защиты Смольянинова оставить без удовлетворения, а приговор, вынесенный судом первой инстанции, — без изменения», — сказали в пресс-службе.
Ранее Басманный суд признал Смольянинова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на четыре года.
Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно арестовал Смольянинова. Актер обвинялся по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело в его отношении было возбуждено 16 января 2023 года. В октябре 2024 года Смольянинов был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.
По версии следствия, в период с декабря 2022-го по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания «Новая газета. Европа», находясь за пределами Российской Федерации, записали высказывания Смольянинова с заведомо ложной информацией об обстреле Вооруженными силами России жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись интервью с обвиняемым была размещена в открытом доступе на одном из видеохостингов.
Смольянинов снимался в фильмах «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Дуxless». После начала специальной военной операции актер покинул Россию и стал критиковать политику властей. При этом он выразил готовность участвовать в боевых действиях на стороне Украины и заявил, что не возражает против ядерного удара по России. В январе 2023 года Смольянинов был признан иноагентом.