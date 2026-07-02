Агент посоветовал артисту не рубить с плеча и подождать хотя бы один день. Но Бролин тогда был уверен, что ситуация не исправится сама собой. Хотя актер уже работал со Скоттом на фильме «Гангстер» в 2007 году, с тех пор режиссер сильно изменил свой подход.