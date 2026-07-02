Джош Бролин признался, что был готов бросить работу над новым фильмом Ридли Скотта «Собачьи звезды» спустя всего сутки после начала съемок. Об этом пишет Deadline.
Актер настолько растерялся из-за манеры работы постановщика, что сразу же набрал своего агента с просьбой вытащить его из проекта. Как рассказал Бролин, Скотт практически не репетировал сцены — вместо этого он рассказывал истории и тут же запускал камеры.
«Я сильно испугался. Вернулся домой, позвонил агенту и сказал: “Я хочу уйти. Что-то идет совсем не так, мне нужно убраться отсюда к черту”», — вспоминает Бролин.
Агент посоветовал артисту не рубить с плеча и подождать хотя бы один день. Но Бролин тогда был уверен, что ситуация не исправится сама собой. Хотя актер уже работал со Скоттом на фильме «Гангстер» в 2007 году, с тех пор режиссер сильно изменил свой подход.
В «Собачьих звездах» он использует сразу несколько камер и снимает сцены в бешеном темпе, почти без подготовки. Все переменилось в тот момент, когда Скотт показал Бролину уже отснятый материал.
«Он позвал меня в трейлер и включил сцену, которую мы только что сняли. Это оказался действительно сильный и очень динамичный эпизод с Джейкобом Элорди. Он спросил: “Ну что?” Я ответил: “Хорошо”. И после этого начал понимать, к чему он стремится», — рассказал актер.
«Собачьи звезды» сняты по одноименному роману Питера Хеллера. Главную роль исполнил Джейкоб Элорди — он играет пилота, который вместе со своей собакой пытается выжить в мире после пандемии. Надежду на встречу с другими людьми ему дает загадочный радиосигнал. В фильме также снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и сам Джош Бролин. Режиссером выступил Ридли Скотт, а сценарий написал Марк Л. Смит («Выживший»). Премьера картины состоится 28 августа.