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Джош Бролин едва не покинул съемки нового фильма Ридли Скотта

Актер признался, что передумал сниматься у Ридли Скотта в фильме «Собачьи звезды»

Джош Бролин признался, что был готов бросить работу над новым фильмом Ридли Скотта «Собачьи звезды» спустя всего сутки после начала съемок. Об этом пишет Deadline.

Актер настолько растерялся из-за манеры работы постановщика, что сразу же набрал своего агента с просьбой вытащить его из проекта. Как рассказал Бролин, Скотт практически не репетировал сцены — вместо этого он рассказывал истории и тут же запускал камеры.

«Я сильно испугался. Вернулся домой, позвонил агенту и сказал: “Я хочу уйти. Что-то идет совсем не так, мне нужно убраться отсюда к черту”», — вспоминает Бролин.

Кадр из фильма «Созвездие пса»
Кадр из фильма «Созвездие пса»

Агент посоветовал артисту не рубить с плеча и подождать хотя бы один день. Но Бролин тогда был уверен, что ситуация не исправится сама собой. Хотя актер уже работал со Скоттом на фильме «Гангстер» в 2007 году, с тех пор режиссер сильно изменил свой подход.

В «Собачьих звездах» он использует сразу несколько камер и снимает сцены в бешеном темпе, почти без подготовки. Все переменилось в тот момент, когда Скотт показал Бролину уже отснятый материал.

Кадр из фильма «Собачьи звезды»
Кадр из фильма «Собачьи звезды»

«Он позвал меня в трейлер и включил сцену, которую мы только что сняли. Это оказался действительно сильный и очень динамичный эпизод с Джейкобом Элорди. Он спросил: “Ну что?” Я ответил: “Хорошо”. И после этого начал понимать, к чему он стремится», — рассказал актер.

«Собачьи звезды» сняты по одноименному роману Питера Хеллера. Главную роль исполнил Джейкоб Элорди — он играет пилота, который вместе со своей собакой пытается выжить в мире после пандемии. Надежду на встречу с другими людьми ему дает загадочный радиосигнал. В фильме также снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и сам Джош Бролин. Режиссером выступил Ридли Скотт, а сценарий написал Марк Л. Смит («Выживший»). Премьера картины состоится 28 августа.