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Звезду «Очень странных дел» взяли на роль в новом «Человеке-пауке» без кастинга

24-летняя Сэди Синк до последнего не знала, кого ей предстоит играть
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сэди Синк
Сэди СинкИсточник: Legion-Media

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграла в фильме «Человек-паук: Новый день». В интервью журналу Nylon 24-летняя актриса призналась, что до самого начала съемок не знала, какая именно роль ей досталась. 

Ее роль студия до сих пор хранит в тайне от зрителей. Актриса не появляется ни в одном из трейлеров грядущей части франшизы. Фанаты предполагают, что Синк достанется образ молодой Джин Грей.

В том же интервью Синк подчеркнула, что процесс создания картины ее впечатлил: «Я знала, что Marvel — это огромный бренд, особенно когда речь идет о "Человеке-пауке". Но масштабы всего происходящего оказались даже больше, чем я представляла».

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Также Синк раскрыла детали кастинга: предложение сняться в фильме она получила без традиционных проб. Режиссер картины Дестин Дэниел Креттон уже работал с ней на площадке драмы «Стеклянный замок» в 2017 году.

Премьера ленты «Человек-паук: Новый день» намечена на 31 июля 2026 года. В актерский состав, помимо Сэди Синк, вошли Том Холланд, Зендая, Джон Бернтал и Лиза Колон-Зайас.

Ранее стало известно, что трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» стал вторым по просмотрам в истории.