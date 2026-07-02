Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграла в фильме «Человек-паук: Новый день». В интервью журналу Nylon 24-летняя актриса призналась, что до самого начала съемок не знала, какая именно роль ей досталась.
Ее роль студия до сих пор хранит в тайне от зрителей. Актриса не появляется ни в одном из трейлеров грядущей части франшизы. Фанаты предполагают, что Синк достанется образ молодой Джин Грей.
В том же интервью Синк подчеркнула, что процесс создания картины ее впечатлил: «Я знала, что Marvel — это огромный бренд, особенно когда речь идет о "Человеке-пауке". Но масштабы всего происходящего оказались даже больше, чем я представляла».
Также Синк раскрыла детали кастинга: предложение сняться в фильме она получила без традиционных проб. Режиссер картины Дестин Дэниел Креттон уже работал с ней на площадке драмы «Стеклянный замок» в 2017 году.
Премьера ленты «Человек-паук: Новый день» намечена на 31 июля 2026 года. В актерский состав, помимо Сэди Синк, вошли Том Холланд, Зендая, Джон Бернтал и Лиза Колон-Зайас.
Ранее стало известно, что трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» стал вторым по просмотрам в истории.