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Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Актер поддержал режиссера Брэда Пейтона и его невесту
Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Алексей Молчановский

Американский актер Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания режиссера Брэда Пейтона в Венгрии, сообщило местное новостное агентство Mandiner.

Свадебная церемония состоялась в Рыбацком бастионе в Будапеште. Шварценеггер сейчас находится в Венгрии на съемках комедийного боевика «Семейство Келли», который как раз снимает Пейтон.

Арнольд Шварценеггер с женихом Брэдом Пейтоном и невестой
Арнольд Шварценеггер с женихом Брэдом Пейтоном и невестой

«Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, актер не только присутствовал на свадьбе режиссера Брэда Пейтона на Рыбацком бастионе, но и провел церемонию», — пишет издание.

Сообщается, что на свадьбе также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.

Отметим, Шварценеггер ранее приезжал в Будапешт на съемки фильмов, в том числе, «Терминатор: Темные судьбы».