Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Американский актер Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания режиссера Брэда Пейтона в Венгрии, сообщило местное новостное агентство Mandiner.
Свадебная церемония состоялась в Рыбацком бастионе в Будапеште. Шварценеггер сейчас находится в Венгрии на съемках комедийного боевика «Семейство Келли», который как раз снимает Пейтон.
«Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, актер не только присутствовал на свадьбе режиссера Брэда Пейтона на Рыбацком бастионе, но и провел церемонию», — пишет издание.
Сообщается, что на свадьбе также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.
Отметим, Шварценеггер ранее приезжал в Будапешт на съемки фильмов, в том числе, «Терминатор: Темные судьбы».