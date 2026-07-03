Начав работу в качестве художника-мультипликатора в 1949 году с мультфильма «Лев и заяц», Вячеслав Котеночкин приложил руку к созданию множества шедевров отечественной мультипликации 50-х годов. Накопленный опыт позволил ему в начале 60-х приступить к самостоятельным постановкам, которые пользовались огромной популярностью среди детей и взрослых. Рассказываем о наиболее значимых работах режиссера Котеночкина.
«Мы такие мастера...»
Начало режиссерской карьере Вячеслава Котеночкина положила комедийная мелодрама «Путешествие в апрель», в которой он выступил режиссером мультипликационных вставок, отображающих сны главного героя. А первой по-настоящему самостоятельной работой Котеночкина режиссера стал сатирический мультфильм 1963 года «Мы такие мастера...».
Мультик, не предназначенный для просмотра детьми, поднимал такие проблемы советского общества как халатное отношение к работе, воровство и пьянство. По сюжету сломавшийся во время пахоты трактор прибывает на СТО, но находящиеся там инструменты не спешат заниматься его починкой. Пара гаечных ключей и молоток проводят дни за игрой в домино, распитием спиртных напитков и приставаниями к разбитного вида отвертке. А на работу обращают внимание лишь однажды, да и то чтобы темной ночью выкрутить из еще живого трактора детали и обменять их на бутылку.
«Лягушка-путешественница»
После новаторского мультфильма «Следы на асфальте», снятом с совмещением рисованых и натуральных кадров, Котеночкин выпустил свою первую полностью рисованую картину «Лягушка-путешественница». Основой для мультфильма послужила известная сказка писателя Всеволода Гаршина, сочиненная им в 1887 году.
В центре сюжета любопытная и хвастливая лягушка, которой очень хотелось узнать, на какой такой «юг» улетают птицы. Упросив двух селезней отвезти ее на юг на палочке, зажатой в клювах, лягушка устремляется в полет. Путешествие заканчивается буквально в соседнем болоте, что, впрочем, не мешает лягушке хвастаться своими странствиями. В отличие от предыдущих режиссерских работ Котеночкина, мультфильм не содержал прямых нравоучительных моментов и приобрел популярность у детской аудитории СССР.
«Ну, погоди!»
Главным творением Вячеслава Котеночкина без сомнений является мультсериал «Ну, погоди!». Однако современному зрителю, воспринимающему все серии как данность, сложно понять весь масштаб успеха. Всесоюзная слава свалилась на Котеночкина уже после первой серии, вышедшей в 1969 году. Но сериал продолжался еще пятнадцать лет. Каждый год выходила новая серия, и каждый раз это был хит. В кинотеатры стояли очереди. Детские площадки пустели на время трансляций по ТВ. Студия получала мешки писем, в которых юные и не очень зрители просили и требовали — снимайте еще.
Главным фактором успеха «Ну, погоди!» стала близость мультика к советским реалиям. Каждая серия проходила в знакомых декорациях стройки, музея, общественного транспорта, улицы, парка отдыха, — мест, где проходила жизнь зрителей. Все это сопровождалось популярными эстрадными композициями, подчеркивающими дух эпохи. Также отечественные зрители столкнулись с таким явлением, как «мерч». Канцелярия, одежда и прочие вещи с изображениями любимых героев разлетались как горячие пирожки, еще сильнее увеличивая узнаваемость мультфильма.
Всего снято 16 оригинальных эпизодов «Ну, погоди!», но выпуск новых серий остановился после смерти Анатолия Папанова, озвучивавшего волка. В начале 90-х Котеночкин предпринял попытку реанимировать сериал. Вышли 17 и 18 выпуски, не снискавшие былой популярности.
«Кто получит приз»
В конце 70-х Советский Союз готовился к главному спортивному событию в своей жизни: летним Олимпийским играм в Москве. Олимпиаде посвящен 13-й выпуск «Ну, погоди!», вышедший в 1980 году. Но еще до него Котеночкин поставил мультфильм «Кто получит приз», в котором на экране появился будущий талисман игр.
Герои мультфильма, лесные звери, устраивают соревнования, победитель которых станет талисманом Московской Олимпиады. Участие принимают белка, заяц, барсук, лиса, ежик и мишка, озвученный Кларой Румяновой. Во время забега миша демонстрирует смелость, выдержку, спортивный дух. И хотя он приходит последним, главный судья орел присуждает ему победу.
«Котенок с улицы Лизюкова»
Последним масштабным самостоятельным мультфильмом, поставленным Вячеславом Котеночкиным стал «Котенок с улицы Лизюкова» 1988 года, снятый по оригинальному сценарию Виталия Злотникова. Спустя четыре года Злотников выпустил книгу-адаптацию ставшего популярным мультфильма, а иллюстрации к ней нарисовал Котеночкин.
Главный герой картины, котенок Василий, проживает в Воронеже на родной для сценариста Злотникова улице генерала Лизюкова. Устав прятаться от собак на дереве, он загадывает желание превратиться в какого-нибудь мощного зверя и внезапно оказывается в Африке, приняв облик красного бегемота. Однако вскоре оказывается, что в Африке хорошо, а в Воронеже лучше.
О популярности мультфильма говорит тот факт, что в 2003 году в Воронеже на улице Лизюкова открылся памятник героям Котеночкина. А в 2017-м режиссер Алексей Замыслов снял 3D-мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова 2», являющийся прямым продолжением оригинальной ленты.