Главным творением Вячеслава Котеночкина без сомнений является мультсериал «Ну, погоди!». Однако современному зрителю, воспринимающему все серии как данность, сложно понять весь масштаб успеха. Всесоюзная слава свалилась на Котеночкина уже после первой серии, вышедшей в 1969 году. Но сериал продолжался еще пятнадцать лет. Каждый год выходила новая серия, и каждый раз это был хит. В кинотеатры стояли очереди. Детские площадки пустели на время трансляций по ТВ. Студия получала мешки писем, в которых юные и не очень зрители просили и требовали — снимайте еще.