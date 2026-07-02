«Это один из самых чудесных дней в жизни», — отметила артистка. Чтобы поддерживать фигуру, знаменитость много тренируется и тщательно следит за питанием. По признанию звезды, у нее случаются срывы, и тогда она набирает лишние килограммы, но ненадолго. Актриса подчеркивала, что старается для себя, а не ради внимания мужчин. В целом артистка довольна своим отражением в зеркале, но не прекращает усиленно работать над собой.