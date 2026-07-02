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Звезда «Универа» Рудова показала фигуру в бикини в день 43-летия

Актриса Наталья Рудова снялась на яхте в бикини в день своего 43-летия
Наталья Рудова на премьере фильма «Прогулка», фото: пресс-служба
Наталья Рудова на премьере фильма «Прогулка», фото: пресс-служба

Актриса Наталья Рудова встретила свой день рождения в Турции. 43-летняя именинница выложила в соцсети видео, где танцует на яхте в крошечном бикини. Звезде сериала «Универ» исполнилось 43 года.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

«Это один из самых чудесных дней в жизни», — отметила артистка. Чтобы поддерживать фигуру, знаменитость много тренируется и тщательно следит за питанием. По признанию звезды, у нее случаются срывы, и тогда она набирает лишние килограммы, но ненадолго. Актриса подчеркивала, что старается для себя, а не ради внимания мужчин. В целом артистка довольна своим отражением в зеркале, но не прекращает усиленно работать над собой.

Ранее Наталья Рудова показала фигуру в крошечном бикини в Турции.