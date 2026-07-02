Актер Даниэль Вегас получил травму на съемочной площадке. Super связался с артистом и узнал детали происшествия.
У исполнителя диагностировали вывих плечевого сустава. Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» рассказал подробности случившегося.
«Звучит несерьезно, пока сам не окажешься в такой ситуации. Скажу так: я всегда думал, что перелом — это худшее, что может случиться. Оказалось, вывих бывает куда коварнее», — поделился артист.
Вегас работал на локации со сложным рельефом. Во время бега актер не удержался и покатился вниз с обрыва. Основной удар пришелся на плечо. Вызывать скорую сразу не стали — несмотря на боль, Даниэль продолжил сниматься. Однако, когда рука онемела, вызвали скорую помощь. Из-за повреждения Вегасу пришлось заморозить работу над несколькими проектами. Врачи надеются избежать хирургического вмешательства, но процесс восстановления займет около трех месяцев.
«Рука болит так, что не до смеха. Пришлось поставить на паузу участие в нескольких проектах: банально не могу нормально двигать рукой. Для меня это тяжелее всего — работа стоит, а я привык быть в движении. Врачи нашли у меня особенный синдром. Есть шанс обойтись без операции, и я очень на это надеюсь. Но восстановление в среднем около трех месяцев. Для меня это космически долго. Так что сейчас моя главная роль — пациент», — рассказал актер.